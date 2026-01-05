05/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Perú no deja de temblar! Descubre cuál fue la magnitud y el epicentro del último sismo que remeció el país este lunes, 5 de enero, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

¿Cuál fue la magnitud del último sismo este lunes?

El país se ha visto sorprendido por una serie de sismos, siendo uno de ellos el más impactante y que ocurrió el 27 de diciembre en Chimbote, con una magnitud de 6.0, recordando a los peruanos la cercanía con el movimiento constante de la Tierra. Desde esa fecha, se registraron más actividades sísmicas que mantienen alerta a la ciudadanía.

En ese marco, a través de sus redes sociales, el Centro Sismológico Nacional del IGP detalla que un nuevo sismo sacudió esta vez Cusco, ubicada en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, este lunes 5 de enero, alrededor de las 5:17 a.m. con una magnitud de 3.6 a 32 kilómetros al noreste de la ciudad de Huayhuahuasi, en la provincia de Espinar.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, que mantiene constante monitoreo de los movimientos telúricos que puedan sacudir Perú, revela que el último temblor de hoy, tuvo una profundidad de 9 kilómetros, con una latitud de -14.51 y longitud de -71.78, con una intensidad nivel III en la escala de Mercalli Modificada.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0012

Fecha y Hora Local: 05/01/2026 05:17:27

Magnitud: 3.6

Profundidad: 9km

Latitud: -14.51

Longitud: -71.78

Intensidad: III Huayhuahuasi

Referencia: 32 km al NO de Huayhuahuasi, Espinar - Cusco — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 5, 2026

Sismo en Cusco: ¿Dónde fue el epicentro?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sostuvo que el último sismo sentido en Cusco este lunes, tuvo como epicentro, Velille, Chumbivilcas.

Ante esta nueva actividad sísmica exhorta a la ciudadanía a mantener siempre la calma, evaluar la situación y ayudar a los demás. Asimismo, les recuerda que durante un evento de mayor intensidad, deben alejarse de las ventanas, repisas o cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

Epicentro del último sismo de este lunes, según COEN-INDECI.

¿Cómo actuar ante un sismo en Perú?

Frente a estas circunstancias, las autoridades recomiendan tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar para afrontar los desastres naturales. Los artículos que debes incluir son los siguientes:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Saber detalles del último sismo en Perú este lunes, 5 de enero, no solo ayuda a las autoridades como el IGP a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que nos permite tomar decisiones y medidas preventivas para reducir los daños.