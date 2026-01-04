Edmundo González reaparece tras captura de Maduro: "Es un paso importante, pero no suficiente"

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La reaparición de Edmundo González tras la captura de Nicolás Maduro marca un momento clave en la crisis política venezolana.

El dirigente opositor difundió un mensaje en video a través de su cuenta oficial de X, en el que reconoció que los acontecimientos recientes representan un punto de inflexión en la historia del país, pero advirtió que aún no son suficientes para hablar de una transición democrática real.

Un momento impactante para la población

González se mostró consciente de las emociones que atraviesan a la ciudadanía en este contexto de incertidumbre, enfatizando que, independientemente de las posiciones existentes, él y sus partidarios guardan respeto por las mismas.

"Es natural que existan sentimientos encontrados; los entendemos y los respetamos".

Así lo señaló, en un intento por transmitir serenidad y al mismo tiempo reafirmar que la oposición no dará por concluida su lucha mientras persistan las detenciones arbitrarias y el desconocimiento de la voluntad popular.

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.



Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.



Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026

El opositor insistió en que la normalización de Venezuela solo será posible si se cumplen dos condiciones fundamentales: la liberación de todos los presos políticos, a quienes calificó como "verdaderos rehenes de un sistema de persecución", y el respeto a la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano en las elecciones del 28 de julio.

"Este momento constituye un paso importante pero no suficiente" , subrayó, dejando claro que la captura de Maduro no equivale automáticamente a un cambio de régimen, considerando que aún existe una extensa línea política que dirige Venezuela desde el poder.

Asimismo, planteó que solo cuando se cumplan estas condiciones podrá iniciarse "de manera seria y responsable un verdadero proceso de transición democrática".

Llamado a la Fuerza Armada

González reforzó la idea de que su legitimidad proviene directamente del mandato popular y del respaldo mayoritario de millones de venezolanos, citando el artículo quinto de la Constitución para remarcar que su fuerza política se debe exclusivamente a la voluntad soberana.

En su mensaje buscó consolidar el apoyo militar como pieza clave en la transición, haciendo un llamado "sereno y claro" a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado, recordándoles que su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato expresado en las urnas, concluyendo con un mensaje de esperanza.

"El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza, y ese país lo construiremos juntos".

El mensaje de González Urrutia busca marcar la agenda opositora en un momento de alta tensión, recordando que la salida de Nicolás Maduro del poder es apenas el inicio de un camino más complejo hacia la reconstrucción institucional del país.