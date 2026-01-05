Melissa Paredes se molesta con Rodrigo Cuba por el mal corte de cabello de su hija

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Paredes mostró su molestia con Rodrigo Cuba al notar que su hija, Mía, tenía un mal corte de cabello. La actriz intentó solucionar la situación y su reacción se viralizó en redes sociales.

Melissa Paredes reacciona al corte de su hija

Todo comenzó cuando Melissa Paredes se reunió con su hija, Mía, luego de que la pequeña regresara de unas cortas vacaciones en Disney junto a su papá, Rodrigo 'Gato' Cuba, y Ale Venturo.

La felicidad del momento se vio interrumpida cuando la actriz notó que el cabello de Mía estaba completamente desordenado y mal cortado, lo que provocó una reacción inmediata de incomodidad.

"¿Qué paso, Dios mío?", fue lo primero que expresó Melissa Paredes al tocar el cabello de su hija, quien respondió con total inocencia:"¡Me cortaron el pelo!".

El momento quedó registrado por Anthony Aranda, esposo de Melissa Paredes, quien grabó la reacción para compartirla en las historias de Instagram de la influencer.

La exconductora de América Hoy se dejó caer sobre la cama en señal de sorpresa, mientras el clip se volvía viral entre sus seguidores.

Melissa Paredes indignada por corte de su hija

En un segundo video, Melissa Paredes le pidió a su hija que contara qué había pasado y comentó que había intentado arreglar parcialmente el cabello de la menor.

"Ya le corté sus puntitas locas que andaban por ahí. No entiendo, ¿no era más fácil ir a una peluquería?", expresó la exchica reality.

La niña respondió que los locales no estaban abiertos porque era de noche, explicando con inocencia la situación.

Mía, de 8 años, contó que la decisión de cortarle el cabello fue de su padre, Rodrigo Cuba, ya que se le había enredado.

La exactriz de Al fondo hay sitio mostró su sorpresa: "¿Lo pagaste tú?", a lo que la menor respondió: "No, mi papá. Pensé que me lo iban a cortar ligerito, pero me lo agarró como una colota y me comenzó a cortar".

Melissa Paredes no ocultó su indignación al enterarse de los detalles y trató de calmar a su hija mientras pensaba cómo remediar el corte.

"Dios mío, vamos a ir donde Bruno a que te lo arregle, amor", dijo la actriz, intentando que la situación no afectara a Mía emocionalmente.

El mal corte de cabello de Mía se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales, donde seguidores comentaron la situación.

Finalmente, Melissa Paredes dejó claro su malestar y se molestó con Rodrigo Cuba por el mal corte de cabello de su hija, Mía. La situación fue registrada en videos que circulan en redes sociales.