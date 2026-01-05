Atentan por quinta vez contra alcalde de Carabayllo: Delincuentes dejaron una granada frente a su domicilio

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, fue víctima de un quinto atentado en su contra. Delincuentes dejaron un artefacto explosivo a pocos centímetros de la puerta de su domicilio, a escasos metros de la comisaría El Progreso.

Atentan por quinta vez contra alcalde de Carabayllo

La noche del sábado 3 de enero, al promediar las 8 de la noche, desconocidos, a bordo de una moto sin placa de rodaje, arrojaron un artefacto explosivo hacia la puerta de la vivienda del burgomaestre, ubicada en el jirón Sánchez Cerro, en el distrito de Carabayllo.

De acuerdo a información preliminar, los tipos lanzaron la granada tipo piña, sin retirar el seguro, para luego emprender su huida con rumbo desconocido. Hasta el lugar de los hechos se apersonó efectivos de la Policía Nacional y personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), tras ser alertados por el Serenazgo, para retirar el dispositivo.

Cabe mencionar que, este es el quinto atentado que la autoridad edil sufre hasta la fecha durante su gestión. En diálogo con los medios de comunicación manifestó que no se encontraba en su casa en ese momento.

"Ayer fue la presentación oficial de los candidatos de nuestro partido Somos Perú, en Lince, estuve acompañando a mi hija", refirió el alcalde Carabayllo, quien añadió que su familia llegó tarde esa noche.

Recordemos que, el pasado 20 de diciembre, se registró el cuarto ataque en contra de Mendoza Cueva, cuando se encontraba participando de una ceremonia de inicio de obras en el asentamiento humano Sol Naciente Etapas II-III. Según un comunicado emitido por la Municipalidad de Carabayllo sujetos irrumpieron el evento y detonaron un artefacto explosivo.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Desconocidos arrojaron una granada tipo piña frente a la vivienda del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, a escasos metros de la comisaría El Progreso.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9gd0j pic.twitter.com/7lRzftPrcP — Exitosa Noticias (@exitosape) January 5, 2026

Alcalde de Carabayllo formalizará denuncia

Tras este ataque, Pablo Mendoza sostuvo que no ha recbido amenazas, sin embargo, sospecha que este ataque estaría vinculado con el tráfico de terrenos de la zona. Pese a lo ocurrido, expresó que no cambiará de domicilio ni se dejará de intimidar por estos hechos.

Además, reveló que formalizará una denuncia ante la Policía. Mientras tanto, agentes de la PNP continuan con las diligencias para dar con los responsables y descubrir cuál fue el móvil de este acto.

Un quinto atentado contra el alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, se registró durante la noche del 3 de enero, en el que sujetos lanzaron un artefacto explosivo en exteriores de su domicilio. Tras el hecho, la autoridad edil manifestó a la prensa que formalizará su denuncia ante la Policía Nacional, siendo esta la primera vez que lo hace.