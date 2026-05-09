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Otorgarán BONO de S/500 en seis regiones del Perú: ¿Quiénes se verán beneficiados del subsidio económico?

El Poder Ejecutivo aprobó otorgar bono de S/500 en seis regiones del Perú: Conoce quiénes se verán beneficiados y el motivo detrás de esta medida, según la resolución N° 194-2026-VIVIENDA.

Bono BAE de S/500 en seis regiones.
Bono BAE de S/500 en seis regiones. (Composición Exitosa)

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/05/2026

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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) oficializó entregar bono de S/500 en seis regiones del país. Conoce quiénes se verán beneficiados con el subsidio económico y el motivo detrás de este pago, de acuerdo a la resolución ministerial N° 194-2026-VIVIENDA.

Aprueban otorgar bono de S/500: ¿Por qué?

Con el objetivo de mitigar el impacto del costo de vida y fortalecer la capacidad adquisitiva de las familias peruanas, el Gobierno, a través del ministerio liderado actualmente por Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, publicó en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la resolución ministerial Nº 194-2026-VIVIENDA.

De acuerdo al documento oficial se aprueba la décima tercera convocatoria 2026 de Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) para damnificados con viviendas colapsadas o inhabitables de seis regiones del país. Con ello, se ofrecerá el monto de S/500 mensuales por un periodo máximo de dos años, bajo un proceso de verificación y calificación a cargo del Estado.

El subsidio económico irá dirigido a las familias cuyas viviendas fueron declaradas inhabitables debido a los desastres naturales, como las intensas precipitaciones pluviales. Con este Bono BAE se les permitirá a los beneficiarios poder costear el alquiler de un espacio seguro con los servicios básicos por un plazo de hasta dos años. 

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¿Quiénes serán beneficiarios del Bono BAE?

La resolución destaca que serán 31 bonos BAE que se darán a las familias damnificadas de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Madre de Dios y Piura, cuyas casas sufrieron graves daños a consecuencia de las lluvias intensas. La distribución del subsidio de S/500 mensuales será de la siguiente forma:

31 Bonos BAE de S/500 para damnificados por lluvias.
31 Bonos BAE de S/500 para damnificados por lluvias.

¿Dónde se podrá ver lista de beneficiarios?

El subsidio económico de S/500 se distribuye en oficinas del Banco de la Nación y forman parte de una estrategia estatal para proteger a poblaciones vulnerables mientras se gestiona su reubicación definitiva. La relación de potenciales beneficiarios para recibir este beneficio se encuentran disponibles en:

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  • Sedes digitales del Ministerio de Vivienda (www.gob.pe/vivienda). Así como en el siguiente ENLACE.
  • Fondo Mivivienda (www.mivivienda.com.pe), así como en los locales municipales de los distritos beneficiarios.

Bono BAE: Requisitos y cómo acceder

Ten en cuenta que los requisitos para acceder al Bono BAE son los siguientes: 

  • Registro en el empadronamiento: debe estar incluida en el padrón de familias afectadas elaborado por la municipalidad correspondiente.
  • No pueden ser propietarios ni poseer otra vivienda dentro de la misma región afectada por el desastre.
  • Condición de propietario o poseedor: el bono está dirigido exclusivamente a los propietarios o poseedores del inmueble afectado, por lo que quedan excluidos los inquilinos y encargados del cuidado de la vivienda (guardianes).

Es así como el Ministerio de Vivienda precisó que se aprobó la décima tercera convocatoria 2026 de Bonos BAE de S/500 para apoyar a los damnificados con viviendas colapsadas o inhabitables en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Madre de Dios y Piura por las intensas lluvias. 

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