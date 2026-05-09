Otorgarán BONO de S/500 en seis regiones del Perú: ¿Quiénes se verán beneficiados del subsidio económico?

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) oficializó entregar bono de S/500 en seis regiones del país. Conoce quiénes se verán beneficiados con el subsidio económico y el motivo detrás de este pago, de acuerdo a la resolución ministerial N° 194-2026-VIVIENDA.

Aprueban otorgar bono de S/500: ¿Por qué?

Con el objetivo de mitigar el impacto del costo de vida y fortalecer la capacidad adquisitiva de las familias peruanas, el Gobierno, a través del ministerio liderado actualmente por Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, publicó en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la resolución ministerial Nº 194-2026-VIVIENDA.

De acuerdo al documento oficial se aprueba la décima tercera convocatoria 2026 de Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) para damnificados con viviendas colapsadas o inhabitables de seis regiones del país. Con ello, se ofrecerá el monto de S/500 mensuales por un periodo máximo de dos años, bajo un proceso de verificación y calificación a cargo del Estado.

El subsidio económico irá dirigido a las familias cuyas viviendas fueron declaradas inhabitables debido a los desastres naturales, como las intensas precipitaciones pluviales. Con este Bono BAE se les permitirá a los beneficiarios poder costear el alquiler de un espacio seguro con los servicios básicos por un plazo de hasta dos años.

¿Quiénes serán beneficiarios del Bono BAE?

La resolución destaca que serán 31 bonos BAE que se darán a las familias damnificadas de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Madre de Dios y Piura, cuyas casas sufrieron graves daños a consecuencia de las lluvias intensas. La distribución del subsidio de S/500 mensuales será de la siguiente forma:

31 Bonos BAE de S/500 para damnificados por lluvias.

¿Dónde se podrá ver lista de beneficiarios?

El subsidio económico de S/500 se distribuye en oficinas del Banco de la Nación y forman parte de una estrategia estatal para proteger a poblaciones vulnerables mientras se gestiona su reubicación definitiva. La relación de potenciales beneficiarios para recibir este beneficio se encuentran disponibles en:

Sedes digitales del Ministerio de Vivienda (www.gob.pe/vivienda). Así como en el siguiente ENLACE.

Fondo Mivivienda (www.mivivienda.com.pe), así como en los locales municipales de los distritos beneficiarios.

Bono BAE: Requisitos y cómo acceder

Ten en cuenta que los requisitos para acceder al Bono BAE son los siguientes:

Registro en el empadronamiento: debe estar incluida en el padrón de familias afectadas elaborado por la municipalidad correspondiente.

debe estar incluida en el padrón de familias afectadas elaborado por la municipalidad correspondiente. No pueden ser propietarios ni poseer otra vivienda dentro de la misma región afectada por el desastre.

dentro de la misma región afectada por el desastre. Condición de propietario o poseedor: el bono está dirigido exclusivamente a los propietarios o poseedores del inmueble afectado, por lo que quedan excluidos los inquilinos y encargados del cuidado de la vivienda (guardianes).

Es así como el Ministerio de Vivienda precisó que se aprobó la décima tercera convocatoria 2026 de Bonos BAE de S/500 para apoyar a los damnificados con viviendas colapsadas o inhabitables en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Madre de Dios y Piura por las intensas lluvias.