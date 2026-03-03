RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Violencia en grifo

¡Apuñalado frente a todos! Chofer de combi muere tras brutal pelea en grifo de San Martín de Porres

Un conductor de combi fue atacado con un cuchillo en plena luz del día en un grifo del distrito limeño de San Martín de Porres. La víctima, tras recibir varias puñaladas.

La gresca se desato frente a testigos y la policia aun busca al agresor que huyo
03/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo caso de violencia sacude al transporte urbano en Lima Norte. Un chofer de combi identificado como Ángel Raúl Salinas Hurtado fue asesinado a cuchilladas después de protagonizar una pelea en un grifo ubicado en la intersección de las avenidas Canta Callao y Los Olivos en San Martín de Porres.

El hecho, ocurrido a plena luz del día, generó alarma entre los testigos y usuarios del grifo, quienes contaron que el enfrentamiento entre conductores escaló rápidamente. Según versiones recogidas en el lugar, la confrontación comenzó con un altercado físico entre Salinas Hurtado y otro sujeto que también trabajaría en el sector de transporte informal.

Un ataque que escaló sin control

Testigos narraron que un hombre vestido con un polo verde se acercó a la víctima cuando esta se encontraba en su combi. "Empezó con puñetes", contaron algunos transeúntes, pero la violencia no se detuvo allí. Cuando el chofer intentó defenderse de la agresión inicial, el otro hombre sacó un cuchillo y lo atacó directamente con el arma blanca.

El forcejeo se volvió tan intenso que, en pocos segundos, Salinas Hurtado quedó tendido sobre el pavimento, con heridas graves que dejaron sin vida a este trabajador del volante. Sus compañeros y personas cercanas intentaron auxiliarlo y llamaron a los servicios de emergencia. Sin embargo, el atacante huyó corriendo antes de que la policía pudiera intervenir.

Compañeros del conductor no pudieron ocultar su indignación por lo ocurrido. Uno de ellos aseguró que llevó a la víctima a la clínica Jesús del Norte aún con vida, asegurando que el chofer "llegó aún con vida y consciente", pero que no fue atendido adecuadamente por falta de recursos. Esta versión contrasta con declaraciones oficiales que indicaron que Salinas Hurtado arribó ya sin signos vitales.

Familiares del chofer afirmaron que era una persona tranquila, trabajadora y respetuosa, que llevaba años esforzándose para mantener a su familia. La escena del crimen, en un grifo concurrido del distrito, se convirtió rápidamente en un lugar de duelo, con velas y flores donde quedaron sus pertenencias.

Investigación en curso

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y peritos de la Policía Nacional trabajan en las imágenes de las cámaras de seguridad del grifo para identificar al agresor y su posible ruta de escape. Hasta ahora no se han reportado detenciones. Las autoridades han señalado que continuarán las diligencias para esclarecer las causas que originaron la pelea y el homicidio.

Este hecho se produce en un contexto donde la violencia contra conductores de transporte público ha generado preocupación en la población y entre gremios del sector en Lima Norte.

