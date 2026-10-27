SUSALUD continúa investigando la presunta desaparición de un bebé gemelar en el Hospital Carrión

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) informó que sigue investigando la presunta desaparición de uno de los bebés de un embarazo gemelar en el Hospital Daniel Alcides Carrión, del Callao. El ente advirtió que aplicará sanciones si se comprueban infracciones y mantiene reservada la información.

Qué informó SUSALUD en su comunicado

Según la entidad, el comunicado emitido este martes informó que sigue investigando los hechos para determinar posibles vulneraciones de los derechos en salud y establecer las responsabilidades que correspondan.

"SUSALUD mantendrá la vigilancia sobre el caso y actuará con firmeza en defensa de los derechos en salud de los pacientes", indicó,

Conforme al artículo 25 de la Ley General de Salud, la información relativa al acto médico tiene carácter reservado. Asimismo, SUSALUD resguarda toda la información de la investigación comprendida en las excepciones de acceso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Comunicado oficial

Según el organismo, de acreditarse infracciones, impondrá las sanciones que correspondan a los establecimientos de salud responsables, en el marco de sus competencias y con respeto al debido procedimiento. Además, el informe final, con las conclusiones del caso, será remitido a las autoridades e instancias competentes.

"De recibir un requerimiento del Ministerio Público, SUSALUD proporcionará la información solicitada para contribuir al esclarecimiento de los hechos", señaló.

Qué se sabe del caso hasta ahora

De tal forma, anunció que un equipo de la Intendencia de Protección de Derechos en Salud acudió al hospital y al centro donde la madre tuvo sus controles prenatales, para recoger información sobre los procedimientos que se realizaron.

La madre ingresó al hospital el 20 de octubre para una cesárea. Su familia, que llegó desde Apurímac, denunció que tenía ecografías de un embarazo gemelar y que solo recibió a una recién nacida. La Defensoría del Pueblo acudió al lugar para recibir la denuncia.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Una familia procedente de Apurímac exige justicia y respuestas tras denunciar la desaparición de una bebé gemela en el hospital Carrión. La hermana de la madre afectada cuestionó la versión del establecimiento de salud y pidió esclarecer lo ocurrido:... pic.twitter.com/fDXPZBI9Vv — Exitosa Noticias (@exitosape) October 26, 2026

El Hospital Carrión informó el 22 de octubre que las historias clínicas, los registros de ingreso, las actas de nacimiento y las bitácoras de enfermería están resguardados. Según el hospital, durante el parto se habría encontrado un solo bebé. La Policía y la Fiscalía investigan.

La Defensoría del Pueblo indicó que la historia clínica del hospital contiene ecografías que señalarían un embarazo gemelar. La familia sostiene que tiene 12 ecografías con dos fetos. Además, la placenta del parto fue retenida como parte de las diligencias para aclarar si hubo gemelos.

El caso de la presunta desaparición de un bebé gemelar en el Hospital Carrión sigue en investigación. SUSALUD evalúa posibles vulneraciones de derechos en salud, mantiene reserva sobre el acto médico, y la Fiscalía y la Policía continúan las diligencias del caso en el Callao.