Deportivo Garcilaso goleó 4-0 a Universitario en el Cusco y se convierte en el nuevo líder del Torneo Clausura 2026

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una máquina imparable. En el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el Cusco, Deportivo Garcilaso goleó 4-0 a Universitario de Deportes con goles de Aldair Salazar, Kevin Sandoval, Agustín González y Facundo Castelli. Con este resultado, el equipo cusqueño se convierte en el nuevo líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El cuadro crema no reaccionó pese a los cambios que realizó Héctor Cúper en el segundo tiempo.

Deportivo Garcilaso vs. Universitario: minuto a minuto

Finaliza el encuentro en el Cusco. Deportivo Garcilaso goléo 4-0 a Universitario y es nuevo líder del Clausura.

90+2' Deportivo Garcilaso no tuvo piedad

El árbitro pita el final del partido. Golearon 4-0 a la 'U'.

89' Garcilaso mueve el banquillo

Cambio en Deportivo Garcilaso, entra al campo Anthony Rosell sustituyendo a Carlos Ramos, mientras que Lucas Ríos a Kevin Sandoval.

84' Tiro libre para el conjunto crema

Gianluca Lapadula cobró un tiro libre a favor de la 'U', pero su disparo se fue desviado.

78' Reyna entra en la 'U'

Bryan Reyna ingresa al terreno de juego por Álex Valera.

76' Cambio en Deportivo Garcilaso

Cambio en Deportivo Garcilaso, entra al campo Fernando Pacheco por Facundo Castelli.

75' Gol anulado a Universitario

Gianluca Lapadula había marcado, pero estaba en posición adelantada.

69' Doble cambio en Universitario

Jorge Gutiérrez sustituye a César Inga, mientras que Jordan Guivin a Jairo Concha.

66' 'Pintan' de amarillo a Lapadula

Gianluca Lapadula ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

60' Gianluca Lapadula entra al campo de juego

Cambio en Universitario de Deportes, entra al campo Gianluca Lapadula sustituyendo a Lisandro Alzugaray.

57' 'Pedacito de cielo' está imparable

Facundo Castelli aparece con un cabezazo y anota el 4-0 para Deportivo Garcilaso. La 'U' no reacciona.

47' Fara falla en área rival

Caín Fara llegó como delantero al área de Deportivo Garcilaso y tuvo una acción clara de gol, pero falló en la definición.

46' Falta a favor de la 'U'

Falta de Carlos Ramos sobre Álex Valera por la banda izquierda.

45' Héctor Cúpér mueve el banquillo crema

Cambio en Universitario de Deportes, entra al campo Adrián Quiróz sustituyendo a Piero Quispe.

¡Inicia el segundo tiempo del encuentro! Deportivo Garcilaso parte con ventaja ante Universitario

45 + 3' Final del primer tiempo

El equipo cusqueño se va a los vestuarios ganando 3-0 y la 'U' no reacciona.

45' Se jugarán dos minutos más

Se agregan dos minutos para el final de la primera parte.

36' ¡Uff por poco!

Facundo Castelli se perdió una increíble ocasión de gol para Deportivo Garcilaso sin marca frente el arco de la 'U', se falló el posible 4-0.

35' Valera intenta de derecha

Álex Valera sacó un remate con la derecha desde el centro del área tras asistencia de Piero Quispe, pero Patrick Zubczuk lo ataja sin complicaciones.

31' Amonestación en Universitario

Tarjeta amarilla para Quispe de Universitario tras falta contra un jugador de Deportivo Garcilaso.

30' A toda máquina

Carlos Ramos quiso sorprender al golero crema Romero con remate de derecha desde fuera del área, pero reaccionó bien.

19' Deportivo Garcilaso golea 3-0 a la 'U'

Agustín Gonzáles apareció para anotar el tercer tanto del cuadro imperial y son los peores 20 minutos del cuadro que dirige Héctor Cúper.

18' Amarilla para Murrugarra

Jorge Murrugarra ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

9' ¡Llegó el segundo tanto de Garcilaso!

Con el equipo en constante ataque, el 'Pedacito de cielo' gana 2--0 con un disparo imbatible de Kevin Sandoval. La 'U' no encuentra opciones en ofensiva.

5' ¡Goool de Garcilaso!

Aldair Salazar apareció con un testazo tras un tiro de esquina y anota el tanto para Garcilaso.

¡Arrancó el partido! Universitario vista el Cusco para enfrentarse a Deportivo Garcilaso en un partido clave por el liderato del Torneo Clausura de Liga 1 2026.

Deportivo Garcilaso vs. Universitario: alineaciones confirmadas

Alineación de Deportivo Garcilaso: Zubczuk, Canales, Salazar, Gomez, Moreno, Ramos, González, Arancibia, Sandoval, Da Silva y Castelli.

Alineación de Universitario: Romero, Santamaría, Riveros, Fara, Inga, Concha, Murrugarra, Quispe, Polo, Valera y Azulgaray.

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