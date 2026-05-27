Ni caminar, ni andar en bicicleta: Conoce el ejercicio ideal para fortalecer el corazón y mejorar la circulación

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Cuidar tu salud cardiovascular es importante. Conoce cuál es ejercicio considerado como ideal para mejorar la circulación de la sangre y fortalecer tu corazón, según especialistas en medicina deportiva.

¿Cuál es el ejercicio para tu cuidar tu corazón?

Mantener la salud cardiovascular en óptimas condiciones es una de las metas principales para quienes buscan una vida longeva y saludable. Si bien muchos consideran que andar en bicicleta o correr son los mejores ejercicios para cuidar el corazón, los datos de Cleveland Clinic sorprendería a más de uno con otra opción.

Pues bien, especialistas en medicina de prestigio aseguran que la natación sería otro ejercicio ideal para mejorar la salud cardiovascular, tras ser considerado como más completo y eficiente para optimizar el flujo sanguíneo. Según se destaca, ejercitarse en el agua ofrece un estímulo integral que involucra simultáneamente al corazón, los pulmones y los principales grupos musculares.

A diferencia de otros deportes, esta actividad de bajo impacto, combina resistencia y flotabilidad, lo que reduce el desgaste del cuerpo. Incluso, Cleveland Clinic precisa que, investigaciones, indican que las personas que nadan tienen un 41% menos riesgo de morir por enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares en comparación con quienes no practican esta actividad.

Beneficios de la natación en salud cardiovascular

Los expertos revelan que la práctica constante de la natación produce transformaciones directas en el organismo, entre ellos:

Regulación de la presión arterial: Ayuda a relajar y flexibilizar los vasos sanguíneos, combatiendo la hipertensión.

arterial: Ayuda a relajar y flexibilizar los vasos sanguíneos, combatiendo la hipertensión. Balance del perfil lipídico : Contribuye a optimizar y mejorar los niveles de colesterol en la sangre.

: Contribuye a optimizar y mejorar los niveles de colesterol en la sangre. Prevención de cardiopatías: Reduce de forma significativa la probabilidad de sufrir afecciones cardíacas crónicas.

Asimismo, se señala que el ejercicio bajo el agua también es ideal para personas que se recuperan de ciertas afecciones cardíacas, siempre bajo supervisión médica o consulta previa a su doctor de cabecera.

Natación ayuda a mejorar la salud cardiovascular.

¿Dolor de pecho o infarto? Señales de advertencia

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió en 2025 que en Perú se registraron más de 100 infartos al día, y que cerca del 30% de las víctimas fallece antes de llegar a un hospital, lo que convierte a las enfermedades cardiovasculares en una de las principales causas de hospitalización en el país.

En ese marco, es ideal también conocer algunas señales de que algo no va bien con tu salud cardiovascular:

Dolor tipo peso en la zona del esternón , que no se modifica con los movimientos ni con la respiración.

, que no se modifica con los movimientos ni con la respiración. Este suele ser bastante intenso y, en ocasiones, se irradia hacia la mandíbula, el cuello y la espalda, hacia el brazo izquierdo y, en algunos casos, hacia el brazo derecho.

Dolor en la parte alta del abdomen, o bien con dificultad para respirar, con ganas de vomitar, así como con una posible pérdida de conocimiento.

o bien con dificultad para respirar, con ganas de vomitar, así como con una posible pérdida de conocimiento. Otros síntomas incluyen sudor frío.

Falta de aire.

Fatiga extrema o inexplicable, incluso sin realizar esfuerzo físico; puede aparecer horas o días antes del evento.

Desmayos o palpitaciones.

Es así como además de subir escaleras, caminar o andar en bicicleta otro ejercicio ideal para mejorar o proteger tu corazón es la natación, que moviliza prácticamente todos los grupos musculares del cuerpo y obliga al corazón a trabajar de manera eficiente para distribuir el oxígeno.