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Secuela del biopic

"Michael 2" ya está en marcha: Lionsgate apuesta por continuar la historia del Rey del Pop

La productora Lionsgate anunció que continuará expandiendo el universo cinematográfico de Michael Jackson con una segunda entrega del biopic "Michael". El estudio aseguró que aún quedan episodios importantes de la vida y carrera del artista por contar.

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27/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 27/05/2026

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El fenómeno cinematográfico de "Michael", la película biográfica sobre la vida del Rey del Pop, tendrá continuidad. Lionsgate confirmó oficialmente que una secuela ya se encuentra en desarrollo y adelantó que parte del material incluso ya fue grabado durante la producción original del filme protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del fallecido artista.

La noticia fue revelada por Adam Fogelson, presidente de la división cinematográfica de Lionsgate, durante una reciente presentación financiera del estudio. El ejecutivo aseguró que la compañía se encuentra "muy emocionada" por el avance del proyecto y destacó que todavía existen numerosos episodios de la vida de Michael Jackson que no fueron abordados en la primera película.

Además, Fogelson señaló que la secuela aprovechará imágenes ya filmadas para reducir costos de producción y acelerar el desarrollo del proyecto. Según explicó, entre el 25% y el 30% del nuevo largometraje ya estaría grabado gracias a escenas descartadas o no utilizadas en la cinta original.

Jaafar Jackson interpreta a Michael Jackson en la biopic inspirada en la vida del Rey del Pop.

Éxito mundial impulsó la secuela

El anuncio llega luego del importante desempeño comercial de "Michael" en taquilla internacional. La película, dirigida por Antoine Fuqua, logró recaudar más de 700 millones de dólares a nivel mundial desde su estreno en abril de 2026, convirtiéndose en uno de los biopics musicales más exitosos de los últimos años.

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La cinta retrata el ascenso artístico de Michael Jackson desde sus primeros años junto a los Jackson 5 hasta el auge de la gira "Bad" en 1988. Sin embargo, el estudio considera que aún quedan etapas relevantes por explorar, especialmente relacionadas con la evolución artística y personal del cantante.

Incluso, Lionsgate dejó abierta la posibilidad de que la nueva película no siga una línea cronológica tradicional y combine distintos momentos de la vida del artista.

La película también cuenta con las actuaciones de Jamal R. Henderson, Tre Horton, Rhyan Hill y Joseph David-Jones, entre otros.

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Persisten controversias alrededor del biopic

Pese al éxito comercial, la producción de "Michael" estuvo rodeada de polémica debido a las acusaciones de abuso sexual que marcaron la vida del cantante y que, según diversos reportes, no fueron abordadas de forma profunda en la película.

De hecho, parte del tercer acto del filme tuvo que ser reescrito tras detectarse problemas legales relacionados con referencias a Jordan Chandler, uno de los denunciantes de Jackson. Las modificaciones obligaron a realizar nuevas grabaciones y elevaron considerablemente el presupuesto de la producción.

Hasta el momento, Lionsgate no confirmó si la secuela abordará directamente estas controversias o si se enfocará únicamente en la trayectoria musical del artista.

Con "Michael 2" ya encaminada, Lionsgate apuesta por mantener vivo el impacto cultural y comercial del legado de Michael Jackson en la pantalla grande. El estudio confía en que todavía queda mucho por explorar sobre la vida del cantante, mientras los fanáticos esperan conocer qué etapa de su historia será retratada en esta nueva entrega.

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