Fernando Olivera viciará su voto en la segunda vuelta presidencial: "No podemos avalar ni votar por los hijos del fraude"

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A 11 días de la segunda vuelta, el excandidato presidencial Fernando Olivera Vega, anunció que viciará su voto este domingo 7 de junio a señal de rechazo por el presunto fraude electoral que se habría originado en el sistema electoral.

El también exministro de Justicia del Gobierno de Alejandro Toledo, visitó los estudios de Exitosa este miércoles 27 de mayo, donde calificó como "hijos del fraude" a Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino, por presuntamente haberse beneficiado de las irregularidades que habrían cometido la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Llama a escribir "no al fraude" en las cédulas de sufragio

En entrevista brindada al programa "Hablemos Claro", el líder del partido político Frente de la Esperanza, señaló que tanto él como su militancia sí acudirán a las urnas en la segunda vuelta presidencial; no obstante, aseveró que no le darán su respaldo a ninguno de los dos aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno, tal como lo anunció Jorge Nieto Montesinos, el sábado 23 de mayo.

"No podemos votar por los candidatos del sistema de corrupción que ha cometido este fraude y por eso, quiero decir que vamos a escribir en nuestros votos: 'no al fraude', vamos a viciarlo. El voto nulo, el voto viciado que ocultan las cifras fue el ganador de la primera vuelta", indicó.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el excandidato presidencial Fernando Olivera anunció que él y su agrupación, Frente de la Esperanza, optarán por viciar su voto en la segunda vuelta electoral en rechazo al supuesto "fraude electoral" que denuncia.



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A manera contraria, los partidos políticos Ahora Nación (Alfonso Lópéz-Chau) y Obras (Ricardo Belmont), anunciaron en las últimas horas su respaldo a la candidatura de Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú).

ONPE empieza la distribución del material electoral para la segunda vuelta presidencial

La ONPE inició este miércoles 27 de mayo el traslado del material electoral correspondiente a la segunda vuelta presidencial del domingo 7 de junio que sostendrán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Es importante señalar que, el inicio del despliegue está destinado a las zonas más alejadas del país, principalmente de la Amazonía peruana, mediante rutas aéreas y terrestres a cargo del consorcio AFE, empresa que ganó la licitación para el traslado del material electoral.

En ese sentido, las provincias amazónicas de Atalaya, Coronel Portillo, Puerto Inca, Requena, Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Tambopata, recibirán el material electoral vía aérea desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Mientras tanto, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) ubicadas en Chachapoyas, Moyobamba, Bagua, Bongará, Jaén, Mariscal Cáceres, San Martín, Alto Amazonas, Quispicanchi, Canchis y Espinar, recibirán el material vía terrestre.

Pese a las imputaciones de Fernando Olivera, desde la ONPE continúan desarrollando su labor para que los comicios de junio se desarrollen con total transparencia.