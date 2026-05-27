Nadeska Widausky podría salir en libertad con restricciones: Es acusada de graves delitos que habría cometido en Bélgica

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El nuevo abogado de Nadeska Widausky señaló que su patrocinada podría afrontar su proceso en libertad con restricciones, mientras continúan las investigaciones en su contra. La modelo es acusada de presuntos delitos que habría cometido en Bélgica.

Nadeska Widausky podría afrontar proceso en libertad con restricciones

Nadeska Widausky atraviesa una situación lúgubre en su vida al ser detenida por personal de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) luego de recibir notificación roja de autoridades judiciales de Bélgica por graves delitos.

Sin embargo, de acuerdo a su nueva defensa legal cabe la posibilidad de que la modelo peruana afronte el proceso que recae en su contra en libertad con restricciones, mientras que paralelamente se continúa con las pesquisas.

"Dos cosas, primero control de legalidad si se cumple con todo lo que la ley regula para este caso y segundo si es que este procedimiento lo lleva con comparecencia con restricciones o con prisión preventiva (¿hay la posibildad de que Nadeska puda salir libre?) Hay cierta probabilidad y en eso estamos trabajando", sostuvo.

En ese sentido, el letrado explicó que "no hay un plazo específico" debido a que hay una parte judicial en la que la Corte Suprema evalúa si procede o no la extradición de Widausky y luego va a la Presidencia de la República para que el presidente emita una resolución suprema y con ello recién puedan enviarla al país europeo que la requiere.

Cabe señalar que, la figura mediática pasó ayer todos los requerimientos así como exámenes correspondientes para luego ser trasladada a la carceleta del Poder Judicial. Además, en una próxima audiencia se definirá a qué penal ingresará, al tiempo que el proceso de extradición continúa su curso.

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