Delcy Rodríguez desea buena suerte a la gestión de Keiko Fujimori y ratifica predisposición para repatriar a sus connacionales

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió sobre la llamada que tuvo por parte de su homóloga peruana, Keiko Fujimori Higuchi, quien le expresó su deseo de fortalecer la cooperación entre ambos países, ejecutar el Plan Vuelve a la Patria y coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados.

Según lo señalado por la mandataria peruana, los cancilleres ya vienen coordinando los protocolos necesarios para concretar los procesos por vía aérea, "de manera ordenada y segura".

Tuve una llamada con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la cooperación entre nuestros países, iniciar el apoyo a su plan Vuelta a la Patria, así como coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados. Nuestros cancilleres ya vienen coordinando los protocolos necesarios para concretar estos procesos por vía aérea, de manera ordenada y segura. Agradecí la disposición del Gobierno venezolano para colaborar con el Perú. October 15, 2026

Caracas demuestra predisposición para concretar en el regreso de sus connacionales

Tal como lo afirmó Fujimori Higichi, el Gobierno venezolano informó su predisposición de colaborar con el pedido peruano. En ese sentido, Delcy Rodríguez mostró su interés en fortalecer los mecanismos que permitan el retorno seguro de sus connacionales.

Sobre la administración de la también lideresa de Fuerza Popular, la jefa de Estado venezolana le expresó sus buenos deseos. "Sostuve una cordial llamada con la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, a quien deseé éxitos en su gestión, en beneficio de la estabilidad y el bienestar del pueblo peruano", escribió en "X".

Sostuve una cordial llamada con la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, a quien deseé éxitos en su gestión, en beneficio de la estabilidad y el bienestar del pueblo peruano. https://t.co/iB1w6qam3p — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) October 15, 2026

Cabe señalar que, esta es el primer contacto entre ambas presidentas. No obstante, el pasado 7 de julio, Keiko Fujimori mantuvo una comunicación virtual con la lideresa de oposición venezolana, María Corina Machado.

Relaciones consulares han sido reactivadas

El pasado 24 de julio, el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informaron el inicio, a través de de un proceso progresivo, de la reanudación integral de sus relaciones bilaterales.

En ese contexto, ambas naciones sudamericanas acordaron reactivar sus relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales, con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus respectivos connacionales que residen en ambos países.

"Esta firme voluntad de cooperación e integración entre nuestros países se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido al Perú y Venezuela desde sus orígenes como repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

De esta manera, ambos países empiezan a trabajar en conjunto para combatir una de las principales problemáticas que aqueja la región y es la migración ilegal venezolana, la cual viene generando una serie de delitos en tierras peruanas desde el año 2019.