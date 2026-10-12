Minedu anuncia restricciones al maquillaje y pintado de uñas en colegios públicos: faldas tendrán medidas adecuadas

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Educación, José Antonio Chang, prepara una nueva normativa para regular la presentación personal de los estudiantes de colegios públicos. El titular informó que los lineamientos incluirán disposiciones sobre el uso de maquillaje, uñas pintadas, cabello teñido y el uniforme escolar.

La medida busca que las instituciones educativas públicas apliquen criterios uniformes de presentación. Una vez que los lineamientos definitivos sean aprobados, los colegios tendrán un plazo de 30 días para modificar sus reglamentos internos.

Restricciones para escolares

La propuesta contempla prohibir que los estudiantes de colegios públicos asistan con maquillaje, uñas pintadas o el cabello teñido. También se incorporarán parámetros para regular el cabello considerado excesivamente largo.

Asimismo, el Minedu prevé fijar criterios obligatorios respecto al largo de las faldas dentro de las normas de presentación escolar. El detalle de las medidas, incluidos los parámetros específicos sobre peinados y uniformes, deberá ser establecido en el documento final.

"No se permitirá maquillajes, pintado de uñas, pelos excesivamente largos y pintados. Vamos a tener que referir a que el uso de las faldas escolares también tenga una medida adecuada", manifestó.

Las normas estarán dirigidas a los centros educativos estatales. En contraste, los colegios privados conservarán la autonomía para definir sus propias reglas sobre vestimenta, apariencia y presentación de los alumnos.

Plazo para adecuar normas

Tras la publicación de los lineamientos, las direcciones de los colegios públicos tendrán 30 días para adecuar sus disposiciones internas. Ello comprende los reglamentos de convivencia, las normas disciplinarias y los criterios aplicables a la presentación de los estudiantes.

La propuesta también clasifica las faltas relacionadas con el incumplimiento de las reglas de presentación. Las medidas disciplinarias dependerán de la gravedad de cada infracción, conforme a las disposiciones que apruebe el Minedu.

Debate sobre presentación escolar

El anuncio abre discusión sobre el alcance de las normas de presentación personal en los centros educativos. Mientras el Minedu plantea criterios comunes para ordenar la convivencia escolar, las futuras disposiciones deberán ser claras para evitar interpretaciones distintas entre colegios.