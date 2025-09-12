RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Judiciales
Por 18 meses

PJ ordena suspensión del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, por caso 'Policías Albañiles'

El Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ordenó la suspensión por 18 meses del comandante general de la PNP Víctor Zanabria , por caso de corrupción.

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 12/09/2025

La Corte Superior de Justicia de Arequipa suspendió por 18 meses al comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo, en el marco del caso 'Policías Albañiles'. Zanabria es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de peculado y colusión agravada.

Así lo decidió la jueza del juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios, Janet Lastra Ramírez,por lo que Zanabria deberá dejar el cargo de manera inmediata.

Suspensión de Víctor Zanabria

De esta manera, en la resolución emitida por la citada corte, se declaró fundado el requerimiento de la Fiscalía, que había solicitado la inhabilitación preventiva de los derechos del coronel general Víctor Zanabria en la modalidad prevista en el literal B del inciso 1 del artículo 298° del código Procesal Penal. 

Con esta medida, Zanabria también dejara de fungir sus funciones en el puesto de Jefe del Comando de Operaciones Policiales por el plazo de 1 año y seis meses. 

Óscar Arriola se perfila como reemplazo

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista, Stefano Miranda, indicó que tras la suspensión de Víctor Zanabria por orden del Poder Judicial, quien debería asumir interinamente el mando de la Comandancia General de la Policía es el general Óscar Arriola.

 

