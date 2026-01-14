Contraloría detecta 1 730 vehículos inoperativos de la Policía Nacional del Perú

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Contraloría General de la República (CGR), reveló que miércoles 14 de enero, los resultados del operativo de control simultáneo denominado "Comisarías Básicas PNP 2025", el cual empezó a llevar a cabo a finales de octubre del 2025.

Tras conocerse las deficiencias en materia de infraestructura que aquejan las dependencias policiales, entre el que más se recuerda, el desprendiendo del techo de la comisaría de Surquillo a inicios del mes en referencia, desde la entidad supervisaron 485 comisarías, encontrando un total de 2 582 situaciones adversas.

Resultados más preocupantes

Durante las acciones desarrolladas por sus auditores en 4 121 vehículos, encontraron 1 730 vehículos (motocicletas, camionetas y automóviles) inoperativos y sin mantenimiento, situación que limita los servicios de patrullaje policial en pleno estado de emergencia por el incremento de la inseguridad ciudadana.

Con referente a los equipos informáticos, de las 6 835 computadoras encontradas en las comisarías, 1 823 se encontraban inoperativas. Similar situación se observó en el caso de las impresoras, donde de un total de 4 049 disponibles, 2 132 están malogradas y, en el caso de los escáneres, 141 presentan fallas de un total de 532 verificadas.

Además, los chalecos antibalas son insuficientes y gran parte de ellos se encuentra vencidos, rotos o en mal estado, exponiendo a los efectivos policiales a riesgos graves durante las intervenciones que se realizan para garantizar la seguridad ciudadana.

Infraestructura de las comisarías

Del mismo modo, el equipo de la Contraloría evidenció que las comisarías no cuentan con infraestructura adecuada ni segura, poniendo en riesgo la integridad del personal policial y de los ciudadanos, así como la operatividad y la continuidad del servicio policial.

Cabe señalar que, el mayor número de dependencias en peligro se encuentran en Lima Metropolitana (382), Áncash (180), Puno (164), Ayacucho (161) y Cajamarca (155). Por ejemplo, tres de las comisarías con mayor deficiencia son las de Palacio Viejo (Arequipa), Sitajara (Tacna) y Punta Moreno - Gran Chimú (La Libertad).

"De las 485 comisarías evaluadas, más de la mitad supera los 30 años de antigüedad, por lo cual requiere trabajos de mantenimiento o renovación. Asimismo, destaca la presencia de 72 delegaciones policiales construidas básicamente con adobe (72), las cuales son más vulnerables a riesgos como los sismos y la humedad", señala el informe.

A ello se suma la precariedad encontrada del mobiliario en las comisarías, lo cual también pone en riesgo las labores operativas y administrativas del personal policial al no contar con el equipamiento adecuado, seguro ni funcional. En este caso, se encontraron escritorios, sillas, estanterías, colchones y otros enseres deteriorados, inestables o inoperativos.

Servicios policiales en peligro

Durante el operativo nacional, los auditores constataron que 39 comisarías no cuentan con el número mínimo de efectivos policiales, lo cual afecta la ejecución de los servicios de patrullaje y los operativos; además, limita la capacidad para prevenir la delincuencia, las faltas y los delitos.

Puntualizan, además, que 208 de las 485 comisarías supervisadas no formularon ni aprobaron el "Plan de patrullaje por sector para el año 2025", afectando la determinación de sectores de patrullaje, la seguridad del personal policial y la asignación de recursos operativos. Esta problemática fue más recurrente en las comisarías de Lima Metropolitana (34), Cajamarca (17) y La Libertad (16).

Asimismo, un importante número de comisarías visitadas (107) no difunde el "Mapa del delito" que permitiría a los ciudadanos contar con información actualizada sobre los recorridos, horarios y lugares identificados como peligrosos o críticos para su seguridad personal. Además, 12 delegaciones policiales no han elaborado dicho documento.

Finalmente, indicaron que el informe fue comunicado al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, a fin de que adopte las medidas preventivas y correctivas que permitan mejorar la calidad del servicio policial y garantizar la seguridad ciudadana.