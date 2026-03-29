Huacachina en el abandono: "Oasis más bello del mundo" en Ica enfrenta SERIAS condiciones precarias

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En su peor momento. El emblemático oasis de la Huacachina, considerado uno de los más bellos del mundo, enfrenta una crítica situación actual debido a las serias condiciones precarias en las que se encuentra. Vecinos exigen medidas urgentes.

Alarma en la Huacachina por precarias condiciones en infraestructura

El famoso balneario ubicado en la región Ica, uno de los principales atractivos turísticos del Perú, alberga miles de turistas anualmente. Sin embargo, Exitosa pudo constatar que presenta un evidente estado de abandono y descuido.

Serios problemas como la falta de limpieza y el deterioro de la infraestructura en los alrededores de la laguna se han vuelto cada vez más notorios, generando cuestionamientos sobre la labor de las autoridades responsables.

La lamentable situación presenta puntos críticos como tachos de basura que no cuentan con un fondo, por lo que se les coloca una bolsa de residuos en la parte de abajo para que resulten funcionales. Además, las escaleras están notablemente resquebrajadas y en estado deteriorado.

En ese sentido, cabe resaltar que, debido a que esta se trata de un área de conservación regional, hay un costo que se debe pagar para poder acceder a ciertas zonas del balneario de la Huacachina.

🔴🔵#ExitosaPerú 🇵🇪🇵🇪 | El balneario de Huacachina, conocido como uno de los oasis más hermosos del mundo, enfrenta una preocupante realidad debido a las precarias condiciones en las que actualmente se encuentra.



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De hecho, algunos visitantes señalan que los precios para acceder a la laguna y realizar actividades en los alrededores se han incrementado, pero que, sin embargo, no se perciben mejoras significativas en el mantenimiento del lugar.

Gobierno regional deslinda responsabilidad, según vecinos

Esta situación ha generado dudas en los pobladores relacionadas al destino de los fondos recaudados de los cobros de ingreso al oasis.

"A los iqueños les cobran 2 soles, a los nacionales 4 soles y a los extranjeros entre 8 y 10 soles. Pero eso no es justo. Acá tú vienes y la gente dice '¿a dónde se va la plata?', porque todo está roto", declaró una vecina.

Según algunos pobladores, el Gobierno Regional de Ica se ha desentendido de la situación, sosteniendo que su competencia no cubre nada más que la laguna de la Huacachina y la arena, atribuyéndole el mantenimiento del resto del balneario a la Municipalidad.

Por su parte, indicaron que la Municipalidad distrital señala que no son responsables, pues la entidad que recibe el dinero para ello es la gestión regional.

"Lo que han debido hacer en el Plan maestro es incluir la zona urbana monumental. Hay que hacer un pequeño cambio que incluya para exigir que ese dinero sea invertido dentro de la zona", agregó un vecino.

Ante este panorama, ciudadanos esperan que se adopten medidas urgentes orientadas a la limpieza, conservación y adecuada gestión del oasis, con el fin de preservar este importante símbolo turístico.