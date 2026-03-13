MEF evaluará ley que otorga beneficios de CTS y gratificación a trabajadores CAS

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Economía, Gerardo Arturo López Gonzales, indicó que su cartera evaluará el dictamen que otorga beneficios de ley como CTS y gratificaciones a trabadores CAS, que beneficia a más de 300 mil servidores públicos tales.

MEF evaluará dictamen aprobado por el Congreso

El ministro de Economía indicó que el Ejecutivo está al tanto de la reciente aprobación del dictamen que brinda beneficios laborales a los trabajadores de régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

Ante ello, indicó que tal como está establecido, el Ejecutivo realizará la evaluación técnica del contenido de la norma, procedimiento regular que es seguido tras la aprobación en el Congreso.

En ese sentido, indicó que el autógrafo de ley será evaluado una vez sea remitido oficialmente al Gobierno. Indicó que la evaluación buscará la "sostenibilidad" de las finanzas públicas.

"Vamos a evaluar el autógrafo cuando llegue al Ejecutivo, y técnicamente tendremos que opinar al respecto, siempre, como hemos dicho, y es una línea de acción que hemos mantenido desde el inicio, recordando la sostenibilidad de las finanzas públicas", precisó.

Congreso aprobó dictamen

Con 95 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones, el Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen que reconocer más derechos laborales para los trabajadores CAS. De esta forma, accederán a CTS y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad.

Esta iniciativa modifica los artículos 3, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1057 presentado en el texto sustitutorio consensuado de las Comisiones de Trabajo y Presupuesto del Congreso.

En el caso de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se toma como base el 100% de la remuneración mensual por cada año de servicio. Mientras que en el caso de la CTS es cancelatorio tras efectuarse la culminación del vínculo laboral.

¡Más derechos para los CAS! 💪🇵🇪 Con #FirmezaYSeguridad, el Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, la iniciativa legislativa que propone otorgar CTS y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad a los trabajadores del régimen CAS. pic.twitter.com/NVTHPa3tXK — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 12, 2026

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto Reyes, precisó que el régimen CAS fue creado en el 2008 bajo carácter temporal, sin embargo, han transcurrido 18 años consolidándose como un régimen permanente.

Además añadió que el régimen CAS cuenta con aproximadamente 348,750 trabajadores los que se verían beneficiados de ser aprobados por el Ejecutivo. Caso contrario, el Congreso podría aprobar el dictamen por insistencia.