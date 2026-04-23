Desarticulan banda criminal 'Los Miserables del Sur', dedicada a extorsionar a transportistas y comerciantes

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un duro golpe a la criminalidad se produjo hace unas horas. La Policía logró desarticular a la peligrosa banda 'Los Miserables del Sur' en la zona alta de Chorrillos. Los delincuentes tenían antecedentes por diversos delitos y condenas de hasta 14 años, y fueron detenidos mientras realizaban extorsiones a transportistas de la zona sur de Lima.

Caen 'Los Miserables del Sur' por extorsión

Según información oficial, los efectivos del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron detener a varios miembros de una peligrosa organización criminal que se dedicaba a cobrar cupos a transportistas y comercios en Chorrillos y zonas aledañas.

La detención ocurrió en el asentamiento humano Costa Peruana, donde siete delincuentes se encontraban reunidos, entre ellos varios cabecillas conocidos con los alias 'Sapo', 'Cucho' y otros más. Asimismo, el jefe de la Región Policial Lima Centro, general Jorge Luis Castillo, dio más detalles acerca de la intervención.

"En la parte alta de un cerro estaban acantonados estos delincuentes. Eran siete sujetos. Sus edades fluctúan entre los 27 y los 59 años. Tienen antecedentes por tráfico ilícito de drogas, robo agravado, hurto agravado y tenencia ilegal de armas de fuego. La mayoría de estos sujetos ha purgado condenas (...) Estos sujetos han tomado la parte de un cerro desde la cual dominaban la extorsión y la venta de drogas", expresó.

Asimismo, la Policía informó que, al momento de la detención, lograron incautar al menos cuatro celulares que serían utilizados para extorsionar a los transportistas, además de gran cantidad de envoltorios con droga. También fueron halladas varias notas extorsivas dirigidas a empresas de transporte que tenían como base Chorrillos, entre ellas las líneas 'E', 'T' y '14'.

🔴🔵 En Chorrillos, cayó la banda "Los Miserables del Sur". Sus integrantes, con condenas de hasta 14 años, fueron detenidos mientras extorsionaban a transportistas en la zona.



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Atacan a balazos a bus de la 'E'

El pasado jueves 16 de abril, delincuentes balearon un bus de transporte público en la cuadra cinco de la avenida Guardia Civil. El bus, conocido popularmente como la 'E', se desplazaba con normalidad por la mencionada avenida cuando dos sujetos, a bordo de una motocicleta, lo interceptaron.

La Policía informó que el vehículo habría recibido al menos cinco impactos de bala y, afortunadamente, ninguno alcanzó al chofer ni a los pasajeros que estaban dentro de la unidad. Asimismo, se indicó que los atacantes lograron huir a bordo de la motocicleta, la misma que abandonaron pocos minutos después.

Hasta el momento, se desconoce el motivo del atentado. Mientras tanto, la Policía llegó al lugar de los hechos para acordonar la zona. También acudieron peritos de criminalística para recoger pruebas, como casquillos de bala, e iniciar las investigaciones correspondientes.

Es así que, la reciente captura de esta banda contrasta con el atentado ocurrido días atrás contra un bus de la línea 'E', que evidenció el nivel de violencia. Mientras antes los atacantes huyeron, hoy la Policía logra importantes detenciones y avances en la lucha contra la extorsión.