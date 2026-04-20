Cayó banda criminal 'Los Demonios del Mal' en Los Olivos: Planificaba atentados en cumpleaños de sus víctimas

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un nuevo golpe a la criminalidad. Cayó la banda criminal 'Los Demonios del Mal' que planificaba atentados contra sus víctimas el día de sus cumpleaños. Extorsionaban a empresarios y comerciantes de Lima Norte a quienes amenazaban con balearlos si no pagaban 500 soles semanales.

PNP captura a 'Los Demonios del Mal'

La noche del último sábado 18 de abril, Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a la banda delictiva 'Los Demonios del Mal' a través de una persecución cuando se desplazaban en moto por el óvalo Naranjal, en el distrito de Los Olivos.

Cabe señalar que, estos sujetos movilizaban todo el armamento que iban a usar en los ataques a sus víctimas por medio de una moto. En esta guardaban por ejemplo una granada.

Este par de criminales, que ahora se encuentran en manos de los efectivos de la DEPINCRI de Los Olivos, fueron identificados como Johspeth Languasco, de 19 años, alias 'Locazo' y Luis Narváez, de 23 años, alias 'Sombra'.

¿Cuál era el modus operandi de 'Los Demonios del Mal'?

Su modus operandi era enviar mensajes intimidatorios a sus víctimas a través de WhastApp utilizando una estructura para despistar fácilmente a las autoridades. Al respecto, entre los objetos decomisados por los agentes del orden figuraban tres celulares con números de varios chips los cuales intercambiaban para no ser hallados en flagrancia.

Tal y como se evidencian en los chats que enviaban estos hampones se encontraban atentos a todos los detalles para realizar sus amenazas. Acerca de ello tenían información personal de empresarios a los que les cobraban 500 soles semanalmente.

En el caso de que sus víctimas se negaban a pagar la cantidad de dinero que solicitaban, los delincuentes procedían a acceder a los datos de Reniec de cada uno para planificcar sus ataques el mismo día de sus cumpleaños de estas víctimas.

"En tres días es su santo. Una bala en cada piera será su regalo por basu** de hombre y reírse en mi cara diciéndome que se va de alivio porque es pend***", se lee en uno de los textos extorsivos.

Es así que, en un nuevo golpe a la criminalidad que flagela el país, la Policía Nacional capturó a la banda criminal 'Los Demonios del Mal', que operaba en Lima Norte amenazando a empresarios y comerciantes a quienes les exigían 500 soles semanalaes y si es que no lo hacían los amenazaban atentando contra sus vidas el día del cumpleaños de sus víctimas.