Desde HOY la Plaza San Martín es declarada como zona intangible: Medida se ampliará a otras plazas

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima aplicará desde hoy, viernes 14 de noviembre, la intangibilidad de la Plaza San Martín como parte de las medidas para contrarrestar los daños en el Centro Histórico tras las movilizaciones convocadas.

Medida se extenderá a otras plazas

Durante la conferencia de prensa liderada por la MML, en la que se expusieron las medidas a adoptarse ante las convocatorias a protestas de hoy y mañana, la gerenta de Seguridad Ciudadana, Mariella Falla, detalló los alcances de esta medida.

"Hoy estamos dando cumplimiento, estamos empezando con la Plaza San Martín. La intangibilidad ¿Qué significa? Que no pueden hacer manifestaciones que atenten contra el Centro Histórico, específicamente Plaza San Martín, no va a estar permitido el comercio ambulatorio. Fundamentalmente porque en las marchas pasadas hemos tenido daños", explicó.

Lo que se busca es minimizar los daños y afectaciones económicas, tanto para la MML como para los negocios que se ubican al rededor de la plaza en cuestión. Como se recuerda, la comuna informó que en marchas pasadas acumularon hasta 2 millones de soles en daños al patrimonio históricos, turismo y comercio. La medida se irá adoptando progresivamente en otras plazas.

La medida, sumada al estado de emergencia en Lima y Callao, generará que la Policía Nacional, el Ejército del Perú y el personal de serenazgo no permitan ningún tipo de acto vandálico o de violencia.

"No solo es por el tema de la marcha, la intangibilidad es desde el día de hoy, la intangibilidad significa que no se puede hacer mal uso de lo que es considerado patrimonio nacional y cultural, eso es lo que vamos a defender el día de hoy", indicó.

Alcalde envía mensaje a la ciudadanía

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, ante las convocatoria a marchas exhortó a los ciudadanos que harán uso de su derecho a la protesta a no permitir que "los violentos" logren su cometido.

"No permitamos que los violentos se salgan con la suya, registrémoslos. Ustedes los tienen a través de sus cámaras, nosotros a través de las nuestras, publiquémoslo y mostrémoslos si es que realizan actividades violentas. Espero que hoy día no suceda, pero si sucede, estamos todas las autoridades trabajando articuladamente para judicializar aquello que pueda afectar", señaló.

Asimismo, el líder de la comuna edil recordó que la MML pone a disposición las 764 cámaras de seguridad para que se acceda y observe durante estas marchas y dentro de estás están las 265 cámaras de la ATU, así como 55 cámaras de la PNP. Por otro lado, Reggiardo envió un mensaje a la ciudadanía.

Es así como la MML anunció que desde este viernes 14 de noviembre la Plaza San Martín es declarada como zona intangible para evitar daños durante marchas así como aglomeraciones y comercio ambulatorio.

