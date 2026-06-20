Detienen a 7 personas por realizar excavaciones ilegales en el Área de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú detuvo a siete personas que que se encontraban realizando excavaciones ilegales dentro de la Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca, localizada en la región Ica.

Detienen a siete personas por excavaciones ilegales en las Líneas de Nasca

El patrimonio arqueológico nacional se ha situado una vez más en el centro de la atención pública debido a que se ha visto mermado. Luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre actividades presuntamente irregulares en una de las zonas más representativas del legado prehispánico del Perú.

Nos referimos al Área de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca, donde las autoridades intervinieron a un total de siete individuos en el preciso momento en que excavaban y abrían zanjas en el sector Chauchilla en el citado territorio que es considerado Patrimonio Cultural de la Nación desde 2004.

La inspección llevada a cabo por la Dirección Desconcentrada de Cultura (CDC) de Ica fue la clave para conocer in fraganti las acciones ilegales que cometían estos sujetos. Además, durante esta intervención se constató la presencia de equipos de construcción, materiales y dos vehículos, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Cultura.

Hay que mencionar que esta diligencia se desarrolló en medio de un escenario en el que se mantiene constante vigilancia sobre los bienes culturales del país, sobre todo en áreas arqueológicas que se podrían exponer a actividades que alteren su conservación, ocupaciones informales o alteraciones del terreno.

Intervención policial y el inicio de una investigación

Los agentes de la comisaría de Vista Alegre fueron los encargados de la intervención y trasladaron al grupo de detenidos a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

Según la información recabada los intervenidos indicaron que realizaban actividades por disposición de una persona jurídica denominada Bozz Metal. No obstante, cambiaron de versión asegurando que las labores habrían sido ordenadas por un ciudadano a quien identificaron como una persona vinculada a la posesión del predio.

Por último, el Ministerio Público dispuso que los intervenidos queden en calidad de detenidos mientras en paralelo continúan llevándose a cabo las pesquisas con las que se logre esclarecer el hecho.

Como vemos, efectivos de la Policía Nacional lograron la captura de siete personas que fueron halladas realizando excavaciones y abriendo zanjas en e sector Chauchilla del Área de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca. Ello, como parte de una inspección ejecutada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica. También se encontró equipos de construcción, materiales y dos camionetas.