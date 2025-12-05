Día del Bombero Peruano: Reconocimiento nacional a quienes arriesgan su vida sin esperar nada a cambio

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este 5 de diciembre, el Perú rinde homenaje a los bomberos voluntarios, hombres y mujeres que desde hace más de 160 años se han convertido en sinónimo de entrega, sacrificio y esperanza en medio de la adversidad.

La fecha conmemora la creación del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en 1860, institución que ha estado presente en los momentos más críticos de nuestra historia: incendios devastadores, desastres naturales y emergencias que pusieron a prueba la fortaleza del país.

Vocación de servicio

En declaraciones para Exitosa, el teniente brigadier de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Miguel Salinas, con más de 20 años de servicio, compartió su motivación:

"Busco retribuir hacia la sociedad todo lo bueno que me pasa".

Desde 1998, Salinas ha mantenido su compromiso con la compañía, demostrando que la vocación de servicio es más fuerte que cualquier dificultad.

"Lo que calzaba con mi personalidad era este tipo de voluntariado", señaló Salinas.

Una labor voluntaria y arriesgada

De acuerdo a Salinas, la rutina de un bombero voluntario puede adaptarse a las responsabilidades personales y familiares de cada uno, sin dejar de lado la disciplina.

"Luego de trabajar y ver mis responsabilidades en casa, porque también soy padre de familia, si tengo tiempo vengo por lo menos un par de horas", relató Salinas.

Aunque la labor no es remunerada, sí es una de las más arriesgadas del país. Los bomberos reciben entrenamiento especializado para enfrentar incendios, rescates y emergencias médicas, siempre bajo la premisa de cuidarse primero para poder salvar vidas.

"Tenemos que estar 100% operativos para comenzar a ayudar realmente a las personas y víctimas que vamos a salvar", subrayó.

Ingresar a la institución exige constancia y disciplina. El proceso de formación puede durar entre año y medio y dos años, tiempo en el que los aspirantes deben demostrar resistencia física, compromiso y responsabilidad.

"Lo que acá cuesta es ser disciplinado, porque tu vida va avanzando pero siempre tienes que mantenerte en esta actividad", señaló el brigadier.

Gratitud de la sociedad

Aunque los bomberos no esperan reconocimiento, el agradecimiento de la ciudadanía es uno de los momentos más gratificantes de su labor.

"Cuando lo agradecen es lo más hermoso que puede pasar, vienen con víveres, abrazos, estimas... Después de algunos días se acercan a las compañías con regalos", recordó Salinas.

El Día del Bombero Peruano es más que una fecha conmemorativa: es un recordatorio de que existen héroes que, sin esperar recompensa, arriesgan su vida por salvar la de otros. Su entrega voluntaria y su disciplina son ejemplo de solidaridad y compromiso con el país. Hoy, el Perú les dice gracias por ser guardianes incansables de nuestra seguridad y esperanza.