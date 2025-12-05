Insólito encuentro: José Jerí abre Palacio de Gobierno a Pol Deportes, el adolescente narrador de la Libertadores

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José Jerí, sostuvo un encuentro en Palacio de Gobierno con Clíver Huamán, conocido en redes como Pol Deportes, el adolescente que se volvió viral tras narrar la final de la Copa Libertadores 2025 desde un cerro frente al estadio Monumental.

Lo que parecía un gesto aislado de perseverancia se transformó en una historia insólita: un joven autodidacta de 15 años, armado solo con un micrófono y un celular, pasó de improvisar relatos en quechua y español a ser recibido en Palacio y, ahora, a tener un lugar en la Champions League.

Cliver Huamán fue recibido en Palacio junto a sus padres y hemano.

Reconocimiento presidencial

Durante la reunión, Jerí destacó la resiliencia y disciplina del joven narrador, comprometiéndose a apoyar su formación periodística. La familia de Huamán, presente en el encuentro, agradeció la apertura del Ejecutivo para impulsar su carrera y subrayó su compromiso con la preservación de las lenguas originarias.

De viral a internacional

El salto de Pol Deportes no se detiene. Tras su viralidad en TikTok, el presentador Santi Lesmes anunció en vivo que el adolescente viajará a Madrid junto a su hermano para narrar el partido entre Real Madrid y Manchester City para el medio internacional Marca. El momento generó aplausos y emoción en el set televisivo.

⚽🇪🇸 ¡Santi Lesmes cumple su promesa! Pol Deportes narrará un partido de la Champions League, en España. 👏 Cliver Huamán viajará a Europa junto al conductor y su hermano. #LatinaNoticias #PolDeportes #ArribaMiGente pic.twitter.com/VtxYTknC4L — Latina Noticias (@Latina_Noticias) December 3, 2025

Una historia inesperada

Clíver comenzó narrando partidos de su equipo local, Los Chankas CYC, desde los alrededores del estadio en Andahuaylas. Con el tiempo, su estilo fresco y espontáneo lo convirtió en referente para hinchas y jugadores. "Yo te sigo en TikTok", empezó a escuchar con frecuencia, consolidando su popularidad.

Lo insólito es que un adolescente que narraba desde un cerro, sin acceso a cabinas ni acreditaciones, hoy se prepara para cubrir uno de los partidos más importantes del mundo.

La historia de Pol Deportes sigue siendo un recordatorio de que la pasión y la disciplina pueden romper cualquier barrera. De un cerro en Ate a Palacio de Gobierno y ahora a la Champions League, su camino insólito lo convierte en símbolo de esfuerzo juvenil y en un inesperado embajador cultural del Perú.