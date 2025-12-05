Ni al Gobierno ni a los mineros les interesa avanzar con la Ley MAPE, señala Juan Carlos Castro

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el exministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, indicó que ni el Ejecutivo, ni el Congreso y mucho menos a los mineros informales les interesa que se apruebe el Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (MAPE), que, según dijo, podría dar solución al proceso de formalización.

Parte de mineros persisten en perseguir mecanismos de ampliación

Según expone el exministro Castro es visible que "no les interesa seguir avanzando con la Ley MAPE". Precisó que hay desinterés en el Congreso de la República por promoverla y que incluso fue usado como "pretexto" para censurar al exministro Rómulo Mucho.

"Hasta ahora no es ni siquiera revisada, discutida, no se ha convocado a especialistas, expertos para discutirla", precisó. Castro expuso que la Ley MAPE establece un proceso de formalización regular y cuestiona la insistencia de los mecanismos de ampliación.

"Yo creo que también es por eso que persisten estos mineros en seguir en mecanismos de ampliación porque si ellos fueran conscientes de que quieren formalizarse fueran los primeros en solicitar al Congreso aprobar la ley MAPE", aseguró.

Se cumplirán casi dos décadas de una reiterativa ampliación del REINFO que se ha consolidado como una forma de "impunidad" frente a la formalización en regla. "Todos estamos de acuerdo en que debemos formalizar a los pequeños mineros pero hay que establecer un mecanismo adecuado".

Pequeña minería no esta identificada

El exministro resaltó que la fiscalización de la pequeña minería no cumple su función. Expuso que, en realidad, son los gobiernos regionales son los que tienen la función de fiscalizar. "Por norma lo tiene el gobierno regional".

Sin embargo, desde el Congreso se discutía que la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) no cumplía la función fiscalizadora pero Castro indicó que esta no tiene la función de fiscalizar a la pequeña minería.

Cuestionó que la gran minería está fiscalizada, pero "está controlada porque los tienes identificados". La situación es distinta para los pequeños mineros por la falta de decisión política.

"El pequeño minero que está por muchos lados no sabemos ni quienes son al final, cuando llegas no hay nadie, ¿cómo actúas?"

Precisó que la minería ilegal es "toda aquella actividad minera que se realiza en áreas protegidas, en bosques amazónicos y en ríos", precisó. Diversas zonas como en Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Cajamarca y Ayacucho, por mencionar casos concretos, se encuentran afectadas.

Tras la aprobación, en primera instancia, de la extensión del REINFO hasta el 2026, el exministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, indicó que desde el Congreso de la República, realmente, no se buscaría la formalización legal. Por ello, propuso enfocarse en la aprobación de la Ley MAPE.