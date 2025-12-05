Retorno de 50 mil mineros al REINFO hubiese sido peligroso, señala exministro del Ambiente

05/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el exministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, sostuvo que permitir el retorno de 50 mil mineros al REINFO hubiese sido peligroso, además de inconstitucional. Destacó que el gobierno de Dina Boluarte, del que formó parte, tenía claro ello. "Era darle cabida a la ilegalidad", mencionó.

Escenario peligroso e inconstitucional

La noche del último jueves 4 de diciembre se dio luz verde a la ampliación por un año del padrón del Ministerio de Energía y Minas. Decisión que fue respaldada por el presidente de la República, José Jerí.

Al respecto, desde la óptica del exfuncionario Castro, que hay dos factores que debieron haberse separado siendo el primero de ellos la ampliación del proceso de los que quedaron, recordó que fueron excluidos alrededor de 50 mil del REINFO quedando 31 mil y consideró que estos últimos debían pasar todo el proceso para que finalmente se formalicen.

"Lo que sí era preocupación de todos la pretensión que tenía el Congreso y la Comisión de Energía y Minas de querer reincorporar al proceso a estos 50 mil que fueron exlcuidos, eso era muy peligroso porque en el 2020 se cerró el REINFO (...) no se podía permitir que se abra", señaló.

Adicionalmente, sostuvo que otro aspecto preocupante fue que los 31 mil que están en proceso de formalización es que si en el proceso de evaluación se encontraba, por ejemplo, con la verificación de las coordenadas, que estaban en un ecosistema frágil, "el Estado a través del Ejecutivo no podría accionar, no podríamos excluirlos".

Gobierno de Dina Boluarte tuvo claro este panorama

En otro momento, el exministró del Ambiente resaltó que el Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte tenía claro que debían formalizar a los 31 mil mineros, pero que no podrían "abrir puertas para que nuevamente se pueda ingresar".

"Eso era darla cabida libre a toda la ilegalidad. De los 50 mil mineros el 90% salió porque tenían su REINFO suspendido hace cuatro años y se comercializaba por las redes sociales como lo escuchó la congresista Diana Gonzáles que puso en el debate las capturas de pantalla en donde se alquilaban REINFO", señaló.

Bajo esa premisa, el exministro sostuvo que esos fueron los motivos por los que el Ministerio de Energía y Minas los terminó excluyendo

Es así como el exministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, manifestó que permitir el retorno de 50 mil mineros al REINFO hubiese sido peligroso, además de inconstitucional.