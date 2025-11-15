José Jerí defiende gira por regiones: "Tenemos menos tiempo, pero más compromiso"

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, participó del inicio de la obra del puente Arequipa, en Huancayo, desde donde señaló que no se arrepiente de la decisión política de viajar por todas las regiones del país.

Plan de gobierno desde las regiones

El presidente de la República llegó a la segunda parada de su recorrido por las regiones en la ciudad de Huancayo, región Junín acompañado por parte de su gabinete ministerial.

Previo a la colocación de la primera piedra del puente Arequipa, el mandatario reafirmó su postura sobre su viaje en regiones. Al respecto señaló que "algunas personas" le dijeron que "no era necesario" y que buscará "mantener la tranquilidad" hasta el fin de su gobierno en 2026.

Sin embargo, desde su gobierno indica que están tomando el riesgo para "hacer algo distinto" en beneficio del país en cada región.

Mencionó que se trata de una decisión política el realizar esta travesía para reconocer y solucionar las demandas más aplazadas por municipios regionales y el propio gobierno. "Estar en contacto directo, caminando, escuchando", señaló.

Enfatizó en que "si uno gobierna un país desde el escritorio, jamás va a poder entender el real problema", señaló. Por ello, señaló que no se arrepiente de la decisión de visitar todas las regiones del país.

"Un gobierno de transición es un gobierno de corta duración pero somos la transición para el futuro, eso es lo que queremos ser y eso es lo que vamos a construir"

"Ser más asertivos y cometer menos errores"

Durante su discurso se tomó un tiempo para referirse a las críticas. "Este gobierno es un gobierno para todos, quienes están a favor como quienes no". Señaló que durante su mandato lo que les queda es "trabajar el tiempo que queda en esta gestión".

"Cuando hay voces críticas, en mi caso, son incentivos para mejorar, es la energía adicional que me da (...) porque al ser un gobierno de transición, tenemos menos tiempo, pero más compromiso, y tenemos que ser más asertivos y cometer menos errores. Ese es el reto de la gestión", enfatizó.

Jerí apunta a que el resultado de sus giras por provincias marque la pauta para el siguiente gobierno entrante. El pasado 10 de noviembre anunció la gira por tres meses cuyos resultados deberán ser mostrados a la ciudadanía.

Durante su actividad estuvo acompañado por los ministros de Estado de las carteras de Transporte y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Alejandro Sifuentes. Asimismo, del congresista Ilich López, el alcalde provincial de Huancayo, Dennys Cuba Rivera.

Como parte de la gira por regiones, el presidente José Jerí llegó a la ciudad de Huancayo, región Junín, donde defendió la decisión política de sus visitas.