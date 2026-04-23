Día del Idioma: Conoce cuáles son las 48 lenguas originarias que se hablan actualmente en Perú

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Día del Idioma Español se celebra cada 23 de abril en honor a Miguel de Cervantes Saavedra, autor de "Don Quijote de la Mancha". En nuestro país, esta fecha también resalta la convivencia del castellano con 48 lenguas indígenas, las cuales representan una inmensa diversidad de tradiciones y formas de entender el mundo que nos hacen únicos.

El Perú tiene 48 lenguas oficiales además del castellano

Nuestra riqueza no solo está en los paisajes, sino en las palabras. Según la Constitución, el Perú es un país multilingüe donde el castellano comparte su estatus de idioma oficial con todas nuestras lenguas originarias allí donde predominen.

En la actualidad, se hablan en Perú el español castellano y 48 lenguas indígenas u originarias que constituyen no solo formas de comunicación, sino también diversidad de costumbres y tradiciones.

El mapa lingüístico del Perú es fascinante, en los Andes se hablan cuatro lenguas, destacando el quechua (presente en casi todo el país) y el aimara. Por otro lado, nuestra Amazonía es un verdadero tesoro de diversidad, albergando las otras 44 lenguas restantes.

¿Cuales son las lenguas originarias que se hablan actualmente en Perú?

Según la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura, la lengua quechua presenta cuatro ramas que agrupan las variedades: quechua amazónico, quechua norteño, quechua central y quechua sureño.

Por su parte, las lenguas amazónicas son: Achuar, Amahuaca, Arabela, Ashaninka (que registra el mayor número de hablantes), Asheninka, Awajún, Bora, Cashinahua, Chamikuro, Ese eja, Harakbut, Ikitu, Iñapari, Iskonawa, Jaqaru, Kakataibo, Kakinte, Kandozi-Chapra, Kapanawa, Kawki, Kukama Kukamiria, Madija, Maijiki, Matsés, Matsigenka, Matsigenka Montetokunirira, Munichi y Murui-Muinani.

También son lenguas amazónicas: Nahua, Nomatsigenga, Ocaina, Omagua, Resígaro, Secoya, Sharanahua, Shawi, Shipibo-Konibo, Shiwilu, Taushiro, Ticuna, Urarina, Wampis, Yagua, Yaminahua, Yanesha y Yine. Para conocer detalles sobre las lenguas originarias y los lugares del Perú donde se hablan, consultar el libro "Lenguas originarias del Perú", editado por el Ministerio de Educación.

Quechuismos usados en el habla cotidiana peruana

Estas son algunas de las palabras de origen quechua que se han incorporado a la lengua española y forman actualmente parte del habla cotidiana: anticucho, callampa, cancha, chaco u chaku, chacra, chala, champa, charqui, chaucha o chauchilla, chicote, chirimoya, choclo, chunchulí, coca, cochayuyo, concho, cóndor o kuntur, coronta o tuza, guano, huaraca, huasca, huaico, huincha, inca, minka, morocho, ojota, pachamanca, papa, pirca, pita, pupo o puputi, pucho, quena, quincha, quipu, taita, tambo, vizcacha o chincha, wasi, wawa, yapa y yuyo.

La incorporación de vocablos de origen quechua como parte del idioma español castellano se debe a su uso cotidiano por parte de la población, sobre todo de Sudamérica, que incorporó diversas palabras provenientes del quechua o runa simi, idioma que nos heredaron los incas