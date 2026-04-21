Papa León XIV hace un llamado para preservar el legado del fallecido papa Francisco a un año de su muerte

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En el marco del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, el Papa León XIV emitió un emotivo mensaje dirigido a los fieles católicos de todo el mundo. A través de sus redes sociales, recordó la huella espiritual de su antecesor e hizo un llamado a mantener vivo su legado basado en la fe, la misericordia y la fraternidad.

Papa León XIV recuerda la papa Francisco

El pronunciamiento fue difundido mediante su cuenta oficial en X, donde el sumo pontífice compartió palabras cargadas de simbolismo. En su mensaje, destacó que las enseñanzas y gestos del Papa Francisco siguen presentes en los corazones de millones de creyentes, incluso después de su partida.

"En el primer aniversario de su nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen impresos en nuestros corazones. Conservemos su legado", expresó León XIV. Asimismo, exhortó a proclamar la alegría del Evangelio, anunciar la misericordia divina y fomentar la unión entre todas las personas, sin distinción alguna.

Este mensaje no solo rememora la figura de Francisco, sino que también refuerza el compromiso de la Iglesia con los valores que él promovió durante su pontificado. De este modo, León XIV busca que su legado no quede en el recuerdo, sino que continúe guiando a las nuevas generaciones en tiempos de constantes desafíos sociales y espirituales.

Papa León XIV recuerda al papa Francisco

La muerte de papa Francisco

El fallecimiento del Papa Francisco marcó un momento histórico para la Iglesia Católica y millones de fieles en el mundo. El pontífice argentino murió en el Vaticano tras complicaciones de salud asociadas a su edad. Su partida generó una ola de reacciones, mensajes de líderes internacionales y muestras de dolor de creyentes que siguieron de cerca su papado cercano y reformista.

Tras su muerte, se activó el protocolo del Vaticano conocido como "sede vacante", periodo en el que se suspenden ciertas funciones hasta la elección de un nuevo Papa. El cuerpo de Francisco fue expuesto en la Basílica de San Pedro, donde miles de personas acudieron a despedirse. Asimismo, se celebraron misas y homenajes en distintas partes del mundo.

El funeral se realizó siguiendo una tradición solemne, aunque con gestos de sencillez que el propio Francisco había promovido en vida. Finalmente, fue enterrado en las grutas vaticanas, bajo la Basílica de San Pedro, lugar donde descansan varios pontífices. Su tumba se convirtió rápidamente en un sitio de peregrinación para fieles que buscan rendirle homenaje.

En ese contexto, el Papa León XIV recordó su legado e instó a los fieles a mantener vivas sus enseñanzas. Destacó la importancia de continuar promoviendo la misericordia, la fraternidad y la alegría del Evangelio como pilares fundamentales para la Iglesia en la actualidad.