Acribillan a hombre en VMT: Víctima mortal contaba con antecendentes penales por robo y otros delitos

Un nuevo hecho de sangre se registró en Villa María del Triunfo. A plena luz del día, un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro de una mototaxi. Según las autoridades, el occiso tenía antecedentes por tráfico ilícito de drogas, robo y otros delitos.

Acaban con la vida de un hombre

La tarde de este jueves 20 de noviembre, un crimen se registró en el cruce de las avenidas Salvador Allende y El Sol, en el mencionado distrito limeño.

El varón que perdió la vida tenía 39 años, quien fue asesinado al interior de una mototaxi. El trágico hecho se registró entre las 2 y 3 de la tarde.

Fue una cámara de seguridad que captó al atacante de la víctima y cómo fue acercándose a donde este se encontraba específicamente.

Al llegar al lugar, el sujeto abrió fuego y disparó a quemarropa hasta en 15 oportunidades, de acuerdo a información recopilada por nuestro medio.

Víctima tenía antecedentes penales

Cabe resaltar que, peritos de criminalística vienen realizando las diligencias correspondientes. Gracias a ello obtuvieron la identidad del occiso el cual fue identificado como Cristian Napuri Basurto.

Según las autoridades, el hombre fallecido tendría antecedentes policiales por el delito de receptación, lesiones, robo y tráfico ilícito de drogas. Esta persona, durante la tarde, se encontraba dentro de una mototaxi de color rojo y perdió la vida.

Criminales atacan a balazos a patrulla municipal

Muy cerca del hecho de sangre se encontraba personal de Serenazgo de la Municipalidad de Villa María del Triunfo por lo que al presenciar el acto criminal rápidamente trataron de intervenir a una moto lineal que estaba huyendo en el que iban a bordo dos personas.

Sin embargo, momentos de tensión se vivieron cuando estando muy cerca de los hampones, estos dispararon en varias ocasiones contra los agentes del municpio.

Por su parte, el gerente de Seguridad Ciudadana y Vial de Villa María del Triunfo, Manuel Himeron Ramirez Ortiz, conversó con Exitosa para detallar lo suscitado.

"Nuestro patrullaje sectorizado detecta una moto lineal sospechosa, se ejecutan varios disparos. Nuestro vehículo hace seguimiento por la avenida El Sol y avanza por la avenida Pachacútec, estos delincuentes sacan un arma y hacen hasta seis disparos impactando en la llanta y en el radiador de nuestro vehículo de patrullaje", puntualizó.

