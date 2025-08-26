Dina Boluarte anuncia que Ministerio de Justicia y MML evaluarán construcción de penales en Lima Metropolitana

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Dina Boluarte, lideró la II sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), este martes 26 de agosto, tras el término de la actividad oficial resaltó los acuerdos a los que se llegó.

Construcción de penales

La mandataria remarcó que el Ministerio de Defensa y el del Interior continuarán con la ejecución de acciones de interdicción en todo el país. Posteriormente, subrayó que se construirán penales en Lima Metropolitana mediante un convenio entre la Municipalidad y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Minjus.

"La Municipalidad Metropolitana de Lima planteará la firma de un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para coadyuvar con el financiamiento desde la inversión privada para la construcción de penales en Lima Metropolitana ", expresó.

En otro momento, remarcó que el Ministerio de Economía y Finanzas presentará un informe sobre el costo de la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada y su impacto en el nivel de pobreza en el país en la próxima sesión del Conasec.

Otros acuerdos de Conasec

La mandataria señaló que la seguridad ciudadana les preocupa tanto a ella como a quienes forman parte de su Gobierno y que está bajo su responsabilidad. En consiguiente enumeró los acuerdos a los que se ha llegado en el Conasec 2025.

"El Ministerio del Interior impulsará iniciativas, normativas y administrativas para el fortalecimiento de la investigación criminal y del control de armas, municiones y explosivos. El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República evaluarán el cambio normativo para fortalecer la ejecución de la declaratoria de los estados de emergencia", indicó en primera instancia.

Además, Boluarte Zegarra agregó que la presidente del Poder Judicial presentará un informe sobre el estado situacional de las unidades de flagancia en la próxima sesión del Conasec, que se llevará a cabo el próximo mes de setiembre. Asimismo, enfatizó que la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitará al Poder Judicial y al Ministerio Público, la priorización de carpetas para intervenir a bandas organizadas con identificación de criminales.

En tanto, dijo que la Superintendencia Nacional de Migraciones ejecutará acciones para fortalecer procesos de verificación migratoria para identificar a ciudadanos extranjeros y su situación en el país. También, enfatizó que el Poder Ejecutivo priorizará combatir contra la minería ilegal.

