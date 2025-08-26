Vía de Evitamiento: Anuncian cierre indefinido de dos carriles por graves daños en la calzada

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos carriles de la Vía de Evitamiento serán cerrados durante de manera indefinida tras presentar severos daños y hundimiento en la calzada de este importante tramo de la capital. A través de un comunicado, Lima Expresa aseguró que se ha tomado esta decisión para preservar la seguridad e integridad de los miles de pasajeros que transitan por este punto de la capital.

Cierran dos carriles de la Vía de Evitamiento

Semanas atrás, la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de La Molina anunciaron por todo lo alto la recuperación de un importante espacio público el cual permitirá la construcción de una vía sin tener que pagar peaje. Esto implicó la demolición de unas antiguas oficinas de EMAPE que ahora fueron trasladadas al centro de la capital.

Lamentablemente, estos trabajos de la comuna limeña afectaron gravemente a la Vía de Evitamiento, justo antes de las garitas del peaje, por lo que se decidió cerrar dos carriles ante el hundimiento de algunos puntos.

"Esta acción de emergencia es necesaria debido al hundimiento registrado en la calzada generado por la rotura de una tubería de agua, consecuencia de los trabajos realizados por la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la noche de este lunes", indicó Lima Expresa.

Anuncian cierre de dos carriles de la Vía de Evitamiento.

Cerrados indefinidamente

De acuerdo a este pronunciamiento, la restricción aún no tiene fecha definida ya que se evaluará en los próximos días el daño ocasionado y cuánto tiempo tardará para la total subsanación de este incidente.

"Los carriles se mantendrán cerrados hasta que se realice la verificación de los daños y se definan las reparaciones necesarias para garantizar la total estabilidad de la vía. Exhortamos a los conductores a manejar con precaución, respetar la señalización y considerar el impacto que esta medida tendrá en el tránsito", añadió.

No hay respuesta de la MML

En esa misma línea, la mencionada empresa aseguró que ha intentado en repetidas ocasiones contactarse con la Municipalidad de Lima para advertirle de estos inconvenientes presentados por los recientes trabajos.

Incluso, se reveló que el alumbrado público ha sido afectado dejando sin luz a una buena parte de la avenida Los Quechuas lo que complica el libre tránsito por esa zona.

"Pese a numerosas comunicaciones de Lima Expresa a la Municipalidad de Lima, advirtiendo sobre las afectaciones a la concesión y el riesgo que representan los trabajos que están realizando en las exoficinas de Emape, no hay respuesta de la MML"

De esta manera, Lima Expresa anunció el cierre de dos carriles de la Vía de Evitamiento por serios hundimientos en la calzada.