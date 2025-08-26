Estados Unidos incauta cargamento récord de droga: 34 toneladas fueron presentadas en puerto de Florida

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras varios operativos realizados en los últimos cuatro meses en el océano Pacífico y Atlántico, la Guardia Costera de los Estados Unidos logró la incautación de 34 toneladas de droga. El enorme lote de narcóticos presentado en Fort Lauderdale, Florida, corresponde a paquetes que contienen marihuana y cocaína.

Guardia Costera confirmó la incautación

Mediante un comunicado en redes sociales, esta institución confirmó en un video del último jueves 25 de agosto, que la carga asciende a 34 toneladas de estupefacientes, que tendrían un valor aproximado de 473 millones de dólares en el mercado ilegal.

El patrullero Hamilton llegó hasta el puerto de Everglades, en Fort Lauderdale, a 48 kilómetros al norte de Miami. La estimación es que 28 toneladas son de cocaína y seis de marihuana. Esto significa "la mayor cantidad de drogas descargada en la historia de la Guardia Costera", según la pronunciación de la Guardia Costera.

Según las autoridades, se han realizado 19 interdicciones separadas en los océano Pacífico oriental y en el Mar Caribe entre el 26 de junio y 18 de agosto. En estas actividades participaron tres barcos de la GC y dos buques de la Armada, junto a uno de los Países Bajos, helicópteros, Patrullas Fronterizas, unidades de Aduanas y de Tarea Interinstitucional Conjunta.

En las interdicciones, se capturaron 11 embarcaciones que eran utilizadas para el transporte de la droga. En los operativos, se consiguió la captura de 34 personas, que estarían involucradas con el delito de narcotráfico.

Confiscaciones millonarias en 2025

Desde enero del presente año, el gobierno de los Estados Unidos ha requisado en narcóticos, más de 2 mil millones de dólares, así lo confirma un video de la Guardia Costera. Esa es la evidencia de la lucha intensificada que tiene con el tráfico de estos productos que pretenden ingresar a suelo norteamericano.

"Estas drogas alimentan y permiten que los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales produzcan y trafiquen fentanilo ilegal, lo que amenaza a Estados Unidos", manifiesta la proyección.

19 interdictions. 76,140 pounds of illicit drugs seized. 34 suspected smugglers apprehended.



CGC Hamilton made history today with the Coast Guard's largest drug offload ever. Bravo Zulu!



Read more here:https://t.co/SyfCcm0IOg#USCG #DHS #druginterdiction #WeOwnTheSea@DHSgov... pic.twitter.com/dwCFImD2l0 — U.S. Coast Guard (@USCG) August 25, 2025

Trump contra el fentanilo

Otra droga que se está popularizando en esta nación es el fentanilo, razón por la que Donald Trump la convirtió en una prioridad de su gestión. En julio, firmó un decreto que fortalece las penas contra quienes sean detenidos traficando este estupefaciente.

De este modo, Los Estados Unidos presentó una incautación récord, con un cargamento de 34 toneladas de droga. Tras varios meses de operativos, se consiguió la confiscación de 28 toneladas de cocaína y seis de marihuana.