Martín Vizcarra: INPE niega abusos contra expresidente y descarta nuevo traslado dentro de Ancón II

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/08/2025
Martín Vizcarra volvió a ser el foco de la atención en las últimas horas luego de sus recientes declaraciones durante una nueva audiencia del juicio oral que se le sigue. De acuerdo a lo indicado, el expresidente estaría sufriendo abusos luego de ser trasladado a Ancón II y hasta sería nuevamente trasladado a otro ambiente de este penal.
"Me están diciendo que posiblemente sea cambiado de ubicación a la que estoy actualmente, no sé si dentro del mismo penal o a otro penal, pero lo raro es que todo esto se haga ajeno a la clasificación que ha hecho el propio INPE, entonces hay una serie de abusos contra mi persona, a las cuales quiero dejar constancia", reveló.
INPE descarta abusos y nuevo traslado a Martín Vizcarra
A solo unas horas de este suceso, el Instituto Nacional Penitenciario se pronunció a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. En este pronunciamiento, el INPE niega rotundamente someter a cualquier tipo de atropello a Martín Vizcarra dentro de su celda en Ancón II.
Además, el organismo adscrito al Ministerio de Justicia descartó tajantemente que el expresidente vaya a ser trasladado a otro penal o movido dentro del mismo centro penitenciario en el que se encuentra. Por el contrario, señalaron que cuenta con seguridad permanente para garantizar su seguridad mientras cumple con los 5 meses de prisión preventiva que le dictaron.
"Se descarta que el interno en mención sea víctima de abusos, muy por el contrario, cuenta con seguridad permanente con el objetivo de salvaguardar su integridad física y/o psicológica. Desde su ingreso, el interno se encuentra en una zona aislada de la población penitenciaria con un área adecuada y con las condiciones necesarias para su reclusión", precisaron.
Programan audiencia para evaluar prisión preventiva contra Martín Vizcarra
Como era de esperarse, la defensa legal del expresidente apeló a esta prisión preventiva y en las últimas horas se dio a conocer la admisión de la misma. A su vez, se reveló que este 29 de agosto se realizará la audiencia por parte del Poder Judicial para determinar su el exmandantario permanece recluido o sale en libertad.
"Se resuelve: fijar fecha de audiencia virtual de apelación de auto para el día viernes 29 de agosto del 2025 a horas 10:00 am, la que se efectuará mediante la aplicación Google Meet", indica el documento del PJ.
De esta manera, el INPE negó rotundamente cualquier tipo de abuso contra Martín Vizcarra y descartó que vaya a ser trasladado a otro penal o ambiente dentro de Ancón II.