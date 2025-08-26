Martín Vizcarra: INPE niega abusos contra expresidente y descarta nuevo traslado dentro de Ancón II

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Martín Vizcarra volvió a ser el foco de la atención en las últimas horas luego de sus recientes declaraciones durante una nueva audiencia del juicio oral que se le sigue. De acuerdo a lo indicado, el expresidente estaría sufriendo abusos luego de ser trasladado a Ancón II y hasta sería nuevamente trasladado a otro ambiente de este penal.

"Me están diciendo que posiblemente sea cambiado de ubicación a la que estoy actualmente, no sé si dentro del mismo penal o a otro penal, pero lo raro es que todo esto se haga ajeno a la clasificación que ha hecho el propio INPE, entonces hay una serie de abusos contra mi persona, a las cuales quiero dejar constancia", reveló.

INPE descarta abusos y nuevo traslado a Martín Vizcarra

A solo unas horas de este suceso, el Instituto Nacional Penitenciario se pronunció a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. En este pronunciamiento, el INPE niega rotundamente someter a cualquier tipo de atropello a Martín Vizcarra dentro de su celda en Ancón II.

Además, el organismo adscrito al Ministerio de Justicia descartó tajantemente que el expresidente vaya a ser trasladado a otro penal o movido dentro del mismo centro penitenciario en el que se encuentra. Por el contrario, señalaron que cuenta con seguridad permanente para garantizar su seguridad mientras cumple con los 5 meses de prisión preventiva que le dictaron.

INPE niega abusos a Vizcarra y descarta nuevo traslado.

"Se descarta que el interno en mención sea víctima de abusos, muy por el contrario, cuenta con seguridad permanente con el objetivo de salvaguardar su integridad física y/o psicológica. Desde su ingreso, el interno se encuentra en una zona aislada de la población penitenciaria con un área adecuada y con las condiciones necesarias para su reclusión", precisaron.

Programan audiencia para evaluar prisión preventiva contra Martín Vizcarra

Como era de esperarse, la defensa legal del expresidente apeló a esta prisión preventiva y en las últimas horas se dio a conocer la admisión de la misma. A su vez, se reveló que este 29 de agosto se realizará la audiencia por parte del Poder Judicial para determinar su el exmandantario permanece recluido o sale en libertad.

"Se resuelve: fijar fecha de audiencia virtual de apelación de auto para el día viernes 29 de agosto del 2025 a horas 10:00 am, la que se efectuará mediante la aplicación Google Meet", indica el documento del PJ.

De esta manera, el INPE negó rotundamente cualquier tipo de abuso contra Martín Vizcarra y descartó que vaya a ser trasladado a otro penal o ambiente dentro de Ancón II.