Gobierno de Estados Unidos implementará la pena de muerte si ocurre otro homicidio en Washington

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Donad Trump, mandatario de los Estados Unidos, declaró en conferencia de prensa que su administración buscará la pena de muerte en todos los casos de homicidio ocurridos en Washington. Esta medida tiene opiniones divididas por parte de los jurados de la ciudad.

Medida de prevención

Según Trump, esta sería una medida de prevención como respuesta a las olas de crímenes que ocurren en Washington, capital de Estados Unidos. Asimismo, aseguró que todo su Gobierno está de acuerdo con la medida.

"Cualquiera que asesine en la capital, pena capital. Capital, pena capital. Si alguien mata a alguien en la capital, Washington, buscaremos la pena de muerte", justificó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

🚨 ÚLTIMA HORA | Presidente Trump: "Si alguien mata a otra persona en la capital —Washington DC— vamos a solicitar la pena de muerte."pic.twitter.com/sr2AgiVWeM — VOZ (@VozMediaUSA) August 26, 2025

En ese sentido el mandatario enfatizó que la nación no se encuentra preparado para tal cambio radical en la justicia, sin embargo aclaró que es una medida necesaria. "No estamos preparados para esto en este país. Pero no tenemos otra opción", detalló.

El anuncio de Trump forma parte de su estrategia para acabar con lo que considera una criminalidad desbordada en la capital estadounidense, donde pese a los altos niveles de delitos, las cifras se mantienen en su punto más bajo de los últimos 30 años.

Para el mandatario de Estados Unidos. mostrarse duro contra el crimen es una ganancia segura, donde los votantes sitúan sistemáticamente la delincuencia como una de sus grandes preocupaciones. Al tomar medidas duras, fuerza a la oposición demócrata a ponerse de su lado.

Anteriores penas

El tribunal federal en el Distrito de Columbia no ha celebrado un juicio con pena de muerte desde 2003, cuando Rodney Moore fue condenado por 10 asesinatos y Kevin L. Gray por 19 homicidios, según varias personas familiarizadas con el tribunal y ese caso.

Asimismo, los jurados dijeron que no pudieron acordar unánimemente sentencias de muerte para los dos hombres en lugar de cadena perpetua, según muestran los registros judiciales.

Trump anunció el 11 de agosto la toma del control de la seguridad en Washington, con el argumento de que la delincuencia está tan desbocada en la capital que constituye una verdadera crisis nacional.

En ese sentido, Estados Unidos se encuentra en su nivel más bajo en treinta años. El Departamento de Justicia también está considerando buscar la pena de muerte en el Tribunal de Distrito de Washington para dos ciudadanos traídos a Estados Unidos, para dos jóvenes que fueron acusados formalmente por un robo de auto en 2023.