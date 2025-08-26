Alianza Lima: Filtran posible decisión de Conmebol tras incidentes entre Independiente y U. de Chile

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima aún no conocer quien será su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras dejar en el camino a Universidad Católica de Ecuador. Esto se debe a que el duelo entre Independiente y la Universidad de Chile por otra de las llaves de los octavos de final no pudo terminar debido a los hechos violentos ocurridos en las tribuna.

Como se recuerda, barristas del equipo chileno comenzaron a lanzar proyectiles hacia donde se encontraban los simpatizantes del 'Rojo'. La respuesta de la parcialidad local fue terrible ya que acorralaron a los visitantes masacrándolos a golpes y dejando decenas de heridos e imágenes que dieron la vuelta al mundo.

Filtran posible decisión de Conmebol para definir el rival de Alianza

En un primer momento, se barajó fuertemente la posibilidad de que ambos equipos sean eliminados de la Copa Sudamericana y que Alianza Lima accede directamente a las semifinales de la competición. Sin embargo, con el pasar de los días esta chance parece haber quedado de lado.

En esa línea, el comentarista Diego Rebagliati reveló nueva información respecto a lo que sería el fallo de Conmebol. El conductor del programa 'D&T' en YouTube indicó desde Paraguay le aseguraron que el encuentro, que fue declarado como cancelado, podría terminar de jugarse a puertas cerradas.

"Me dieron un datito, pero esto es sin confirmar, pero lo comparto. La fuente era más o menos buena. Me dijeron que es probable que se termine de jugar el partido en Asunción a puertas cerradas", indicó en un inicio.

Terribles hechos de violencia sucedieron en el duelo entre Independiente y U. de Chile.

Queda casi todo el segundo tiempo

De acuerdo a la información que maneja, la intención de la Confederación Sudamericana de Fútbol es que los actos de violencia ocurrieron luego que el duelo sea cancelado. Por ello, se terminaría de disputar los minutos restantes para finalmente conocer al ganador de esta llave que tanta polémica genero, aunque ambos clubes no estarán exentos de duros castigos.

"El problema deportivo se lo van a querer sacar de encima de esa manera. Quedaba casi todo el segundo tiempo. Lo más probable es que a puertas cerradas en Asunción se termine de jugar el partido. Se define esa parte deportiva para ver quién pasa y luego se vienen las sanciones brutales para los dos equipos", añadió.

De esta manera, Diego Rebagliati aseguró que Conmebol estaría analizando la posibilidad de que el duelo entre Independiente y U. de Chile termine de jugarse para así definir al rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.