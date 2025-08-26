María Antonieta de las Nieves, 'la Chilindrina', reaparece en video para dar mensaje sobre su estado de salud

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras haber sido ingresada de emergencia por una complicación de salud, María Antonieta de las Nieves reapareció en un video para saludar y agradecer a todos sus seguidores que expresaron su preocupación por su estado de salud.

María Antonieta de las Nieves reaparece con mensaje

En un corto video publicado a través de la cuenta oficial de La Chilindrina, la entrañable actriz vuelve a aparecer para agradecer por las muestras de cariño por su estado de salud. En el video se ve a una sonriente de las Nieves que lejos de advertir o preocupar a sus fanáticos, opta por contar parte de sus actividades del día a día con su peculiar forma de cariño. 'La Chili' iniciando saludando a todos sus fans desde el interior de su casa.

"¿Qué tal, amigos? Aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas,, haciendo mis cosas... en fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la estén pasando tan bien, como la estoy pasado yo"

Sobre los rumores sobre presentar estado crítico en su salud, en la descripción detalla haber sufrido una deshidratación que disminuyó el sodio y actualmente se encuentra en su casa, desde donde mandó el saludo.

"Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios"

Últimas apariciones de La Chilindrina

Previo a la complicación de salud que tuvo a inicios de semana, la Chilindrina formó parte del Gran Circo Estelar 2025 siendo la estrella principal del evento. Así, la actriz presentó funciones desde el 25 de julio y cerrando las últimas funciones el pasado domingo 17 de agosto con la celebración del Día del Niño.

Otra de sus últimas recordadas apariciones, fue en el emotivo reencuentro con el admirable Édgar Vivar dada en la casa del popular conductor, Ernesto Pimentel. En el momento compartido por él propio actor se observa al recordado 'Señor Barriga' y 'La Chilindrina' sumergirse en un tierno abrazo que da cuenta de la fuerte amistad entre ambas figuras de la televisión.

