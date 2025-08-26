Sube el precio de los pescados y mariscos: Comerciantes incrementaron costos por fuertes oleajes

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los fuertes oleajes presentados en el litoral peruano han llevado a que los precios de pescados y mariscos aumenten, encareciendo este insumo en las mesas peruanas.

Precios de pescados y mariscos aumentan por fuertes oleajes

Ante la continuidad de fuerte oleajes anómalos, se ha presentado un incremento en el precio por kilo de pescado que puede encarecer los platos hechos con estos productos. Desde el terminal pesquero del distrito de Villa María del Triunfo, se pudo percibir una alza de precios en el pescado bonito y jurel comúnmente usados por las amas de casa por su accesible precio.

Así, lo que antes tenía un precio entre los S/ 3 por kilo de pescado, al día de hoy alcanza los S/10 del pescado bonito. Por su parte, el jurel que antes estaba S/2 no se encuentra disponible por el momento. Asimismo, uno de los productos más consumidos como la pota que alcanzaba los S/3.5 ahora su precio ha subido hasta los S/5 el kilo. La mixtura de mariscos también ha incrementado su precio pasando de los S/13 a alcanzar los S/16 por kilogramo.

Entre los relatos de los comerciantes, indican que parte de los pescados están siendo congelados porque el ingreso de pescado fresco se ha visto perjudicado y las nuevas cargas no están ingresando. Indican, además, que el precio podría seguir aumentando en caso que los oleajes anómalos se intensificarán.

Marina de guerra extiende alerta por oleajes anómalos

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), anunció la persistencia de oleajes anómalos de ligera a fuerte intensidad en el litoral peruano. El AVISO ESPECIAL DE OLEAJE Nro. 39-25 indicó que los oleajes estarán presentes en nuestra costa hasta el domingo 31 de agosto y tendrán mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas con orientación suroeste.

Oleajes hasta el 31 de agosto.

Ante el actual estado del mar, la Marina de Guerra exhorta a toda la población costera y personas que realizan actividades en ellas que acaten las medidas de seguridad dispuestas para salvaguardar la vida humana en zonas de influencia. Además indica que continuará monitoreando de manera permanente el estado del mar e informando oportunamente la situación.

