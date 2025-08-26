Senamhi anuncia incremento de temperatura del 27 al 28 de agosto: Conoce AQUÍ las regiones donde regresará el brillo solar

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió el incremento de la temperatura diurna en 15 regiones. A continuación, te contamos los detalles si es que te encuentras en los departamentos a mencionar.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera la presencia de brillo solar, de moderada a fuerte intensidad , entre el miércoles 27 de agosto y el jueves 28 de agosto.

Según su reporte, el suceso ocurrirá en las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura y Tacna.

Por su parte, se prevé escasa nubosidad al mediodía en la sierra, generando un aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV). Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.

En ese sentido, para el miércoles 27 de agosto se calculan temperaturas máximas entre los 24 °C y 32 °C para la sierra norte, así como 23 °C y 31 °C para el día siguiente. Además, de 23 °C y 30 °C en la sierra centro y valores entre 20 °C y 29 °C en la sierra sur.

¿Debemos cuidarnos de los rayos del sol cuando no estamos en verano?

La Dra. Giuliana Nieto, dermatóloga del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) de EsSalud, recomendó que para evitar enfermedades dermatológicas se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas.

"La radiación UV está presente todo el año, incluso cuando no vemos el sol. Es importante protegerse siempre, ya que los rayos solares pueden provocar envejecimiento prematuro, manchas e incluso cáncer de piel", explicó.

La especialista enfatizó a manera de prevención, que no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por el Senamhi. En esa línea, puntualizó que la advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Sobre esta enfermedad, en el Perú, este tipo de cáncer ocupa el tercer lugar en incidencia. Si bien su mortalidad no es tan alta como otros tipos, puede tratarse con éxito si se detecta a tiempo, detalla la institución.

Es importante tener en cuenta las recomendaciones en el marco del nuevo aviso meteorológico del Senamhi.