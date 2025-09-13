¡Con sabor a gloria! Perú ganó este "codiciado" PREMIO en el 'Mundial de desayunos' tras derrotar a Venezuela

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras una reñida final, Perú logró arrasar con las votaciones y consagrarse campeón del 'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos. Nuestro rico pan con chicharrón fue elegido como el mejor frente a la arepa reina pepiada de Venezuela, por lo cual se hizo merecedor del codiciado premio de esta competencia virtual internacional. ¿De qué se trata?

Perú campeón del 'Mundial de Desayunos'

Tras varias semanas de votaciones que se inició el 18 de agosto y reunió a 16 países, Perú logró dejar en claro que es el país líder de la gastronomía a nivel mundial. Tras derrotar a los desayunos de México, Ecuador y Chile, llegó hasta la etapa final del 'Mundial de Desayunos', cuyos resultados se revelaron este sábado, 13 de septiembre.

Con sabor, orgullo y una votación histórica, nuestro país con el tradicional pan con chicharrón, acompañado de tamal y café pasado sacó ventaja en TikTok con 6,5 millones frente a los 6,4 millones de Venezuela y en YouTube obtuvimos 1,4 millones de votos ante los 1,3 millones de "la Vinotinto" , mientras que en Instagram ambas naciones empataron con un 50% de apoyo (4,9 millones de votos cada una).

"Perú campeón del 'Mundial de desayunos' por 200 mil votos. El pan con chicharrón del mundo", expresó eufóricamente el streamer español tras dar a conocer al ganador de la competencia culinaria.

¿Qué premio consiguió Perú y el pan con chicharrón?

Incluso, Ibai se animó a llevar sobre su espalda la bandera peruana y hacer un gesto de respeto al momento de sonar nuestro Himno Nacional. Seguidamente, reveló cuál es el premio que logró obtener el pan con chicharrón: ¡una sartén dorada!, codiciado por el resto de competidores.

"Aquí tenéis el trofeo oficial del Mundial de desayunos: la sartén dorada. He hablado con el mejor restaurante del mundo para que nos hiciesen la sartén dorada. La levanto yo en honor a los peruanos", se le escucha decir en el video compartido en sus redes sociales.

El trofeo simbólico que distingue al Perú como el país más votado en la competición mundial ha causado revuelo, ya que hasta el momento, el streamer español no ha revelado si vendrá a nuestro país para entregarlo a alguna autoridad o representante local.

Dina Boluarte celebra triunfo peruano

Los peruanos están fiesta tras ser campeones del 'Mundial de Desayunos'. En medio de la algarabía y felicidad, a través de sus redes sociales, la Presidencia de la República del Perú también se sumó a la celebración.

Pero no todo quedó ahí, ya que la mandataria Dina Boluarte felicitó la unidad de toda la ciudadanía para lograr que el pan con chicharrón sea reconocido como el mejor desayuno del mundo.

"Un desayuno nutritivo cargado de amor, de cariño donde tantas mujeres, jóvenes y varones han tenido a ese delicioso chicharrón como un emprendimiento más para sacar adelante a sus familias y hoy ha sido galardonado como nuestro plato en el top de la gastronomía mundial ¡el pan con chicharrón peruano!", exclamó durante su participación del lanzamiento del terminal portuario multipropósito de Eten-Lambayeque.

Con este reconocimiento, el pan con chicharrón no solo reafirma su lugar en el corazón de los peruanos, sino que también conquista paladares a nivel internacional. Ibai Llanos reveló el premio que se lleva Perú tras derrotar a Venezuela en la final del 'Mundial de desayunos'.