Buscan suspender a alcaldesa de Chiclayo tras denuncias por polémico árbol de Navidad

La polémica por el árbol de Navidad instalado en la plaza principal de Chiclayo ha escalado al plano político. Al menos ocho regidores de la Municipalidad Provincial reunieron firmas para solicitar la suspensión de la alcaldesa Janet Cubas Carranza, acusada de irregularidades en el proceso de contratación y ejecución de las decoraciones navideñas.

La regidora Mercedez Quispe explicó que el proceso seguirá el cauce institucional, el cual estará encabezado por la Comisión de Ética para su evaluación.

"Esto tiene un proceso porque se encarga la Comisión de Ética para que emita un dictamen en un plazo de 10 días. Posterior a ello, se tiene que llamar en un plazo no mayor de 5 días a la sesión extraordinaria", indicó.

Con ello, se abre un escenario de tensión política en el Concejo Municipal, donde la oposición busca responsabilizar directamente a la alcaldesa por el escándalo.

Al menos ocho regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo reunieron firmas para solicitar la suspensión de la alcaldesa Janet Cubas tras la polémica por el árbol de Navidad instalado en la plaza de armas.



El árbol, la polémica e irregularidades

El árbol navideño, instalado en el parque principal, fue duramente criticado por vecinos y concejales debido a su aspecto inicial, descrito como una tela blanca sin ornamentos ni forma definida.

La Contraloría General de la República emitió un informe señalando que la estructura no cumplía con las especificaciones técnicas comprometidas y que el contrato, valorizado en 21 mil soles, presentaba irregularidades como ausencia de estudios de mercado y adjudicación a una empresa sin experiencia acreditada.

La Contraloría General de la República ha revelado irregularidades en el contrato para la decoración de la plaza mayor de Chiclayo, como el polémico árbol de Navidad, cuyo valor asciende a S/21 mil.



Ajustes y reencendido

Tras las críticas, el árbol fue remodelado por trabajadores municipales y se programó un re-encendido oficial acompañado de un concierto con una orquesta de cumbia. Para ello, se cerraron las calles de ingreso al centro histórico y se colocó un escenario frente a la plaza.

Sin embargo, persisten dudas de si acaso el intento de relanzar la decoración logrará disipar el malestar ciudadano y las denuncias de falta de transparencia.

En Chiclayo se realizará el encendido del polémico árbol de Navidad, acompañado de una presentación de orquesta musical.



Impacto político

La polémica ha derivado en un pedido formal de suspensión contra la alcaldesa Cubas, lo que podría marcar un precedente en la gestión municipal.

El caso se suma a las comparaciones con años anteriores, cuando las decoraciones navideñas alcanzaban mayor nivel de participación y atractivo, y vuelve a poner a la población alerta sobre el uso de recursos públicos en eventos festivos.

El escándalo del árbol navideño en Chiclayo ha pasado de ser un tema estético a convertirse en una crisis institucional. Con un pedido de suspensión en curso y un informe de la Contraloría que cuestiona la contratación, la alcaldesa Janet Cubas enfrenta un proceso que pondrá a prueba su transparencia y gobernabilidad en la ciudad.