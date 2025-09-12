Américo Gonza rechaza reforma de pensiones y plantea derogarla: "No tiene nada de moderno"

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, el congresista Américo Gonza expresó su rechazo a la nueva reforma de pensiones establecida por el Congreso. Debido a ello busca derogarla porque consider que "no tiene nada de moderno".

Derogación y nuevo sistema de pensiones

En primer lugar, el parlamentario explicó que lo que está proponiendo es el Proyecto 12400 para derogar la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. " No tiene nada de moderno sino más bien conculca derechos a los trabajadores", añadió.

Asimismo, se pronunció sobre qué es lo que se puede realizar más allá de una derogación debido a que es un sistema que presenta fallas en su funcionamiento.

"Se tiene que proponer un nuevo sistema, una reingeniería donde no solamente ganen las AFP sino también ganen los aportantes, para los trabajadores es pésima, pero los dueños de las AFP ganan año a año más de mil millones por solo concepto de comisión y casi 600 millones en promedio por concepto de rentabilidad", precisó Gonza.

Además, indicó que lo que se debe hacer "es un nuevo sistema donde los trabajadores obtengan parte de esa ganancia". Dio a conocer que también están proponiendo la creación de un banco de trabajadores,

Postura clara

Al ser consultado si la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano se debe derogar y no cambiar, el parlamentario fue claro en su respuesta indicando que el decreto ley que permitió la creación de las AFP "no ha funcionado".

"Si estábamos mal con el decreto ley que crea las AFP en los noventa que a lo largo de este tiempo no ha funcionado, lo que ha ocasionado es que los trabajadores se jubilen con pensiones pésimas no eran lo que nos vendieron tantos años. Lo único que sí han engrosado sus arcas son los dueños de las AFP que a su vez son los mismos grupos financieros de los bancos monopólicos", enfatizó.

En tal sentido, consideró que sí "han habido varios intentos de perfeccionar, modificar o eliminar" este decreto, pero por pedido de la población. Bajo esa premisa, señaló que la Comisión de Economía presentó la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano junto a su reglamento "está más draconiana" que el decreto ley de los noventa.

"En vez de solucionar ha empeorado las cosas por eso la población está consternada y lo que están haciendo es protestar a tal punto que mañana van a salir a hacer un plantón y marchas al Centro de Lima", manifestó.

Se concluye que el congresista Américo Gonza rechaza la reforma de pensiones y plantea derogarla porque considera que no es moderna.