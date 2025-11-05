Ventanilla: Padre e hijo conformaban banda que cobraba cupos a empresas de transporte en Pachacútec

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a integrantes de la banda criminal 'Los Malditos del Paradero de la Parroquia' dedicada al cobro de cupos a empresas de transporte en Ventanilla. La investigación policial señaló que un padre y su hijo conformaban tal grupo delincuencial.

Padre e hijo cobraban cupos

En el distrito de Ventanilla, un padre y su hijo fueron intervenidos por presuntamente ser integrantes de una banda dedicada a la extorsión.

Los detenidos fueron identificados como Abraham de la Cruz Salazar, alias 'Nino', y Abraham de la Cruz Chate, hijo; ambos involucrados en el grupo criminal 'Los Malditos del Paradero de la Parroquia'. Su intervención se da tras la captura de un tercer integrante con el cual los detenidos mantenían coordinaciones delictivas.

Según indica el jefe del Departamento de Investigación Criminal del Callao, coronel PNP Luis Alberto Musayón, la detención se da tras la denuncia de una empresa de transporte que venía recibiendo amenazas y la exigencia de un cobro de cupo diario.

"Esta es una intervención que deviene de un hecho del día 23 (de octubre) donde se logra la captura de Richard Alvarado Zamudio, que es un miembro de esta banda (...) Es una empresa de transporte que venía siendo víctima de actos extorsivos en esas circunstancias se interviene al último de los mencionados", precisó.

Extorsionaban a varias empresas de transporte

El coronel PNP Musayón señaló que, al menos, cuatro empresas de transporte venían siendo extorsionadas por esta banda criminal. Los mensajes extorsivos serán extraídos de los celulares incautados a los detenidos.

"Tenemos certeza que es más de una empresa, la información se tiene en los medios celulares y la información será extraída bajo los parámetros de la norma. Estamos en la línea para establecer la cantidad de empresas, lo que se conoce son más de cuatro empresas", indicó el coronel.

Los investigados cobraban alrededor de S/5 diarios por vehículo para que puedan laborar. Los criminales se acercaban personalmente a recoger los pagos, no utilizaban depósitos a cuentas bancarias según la información preliminar.

De esta manera, un padre y su hijo fueron detenidos por pertenecer a una banda criminal que extorsionaba a numerosas empresas de transporte público en el distrito de Ventanilla.