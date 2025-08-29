Reniec emitirá únicamente DNIe 3.0 desde HOY: Medida aplica a menores y mayores de edad

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) le dice adiós al Documento Nacional de Identidad azul y amarillo, pues oficialmente solo imprimirán el DNI electrónico 3.0. Así lo informó la jefa de la institución, Carmen Velarde, quien brindó los alacances de esta medi

Reniec emitirá solo DNIe

Desde este viernes 29 de agosto Reniec imprimirá únicamente el DNI electrónico 0.3 para todos los peruanos, es decir, aplica para mayores de edad y menores.

"Dejamos de imprimir nuestro DNI convencional, azul y amarillo, sin embargo, si usted ya lo tramitó y aún no lo ha recogido puede hacerlo porque se encontrarán vigentes de acuerdo a la fecha de vigencia. Pero si usted hoy tramite un DNI se le va a dar el electrónico", informó Velarde a Canal N.

Es por esta medida que se planeaba tomar que Reniec inició una campaña de masificación del DNIe desde el último 28 de agosto hasta el 31 de agosto, en ese sentido, los trámites vinculados a este documentos se realizarán con los mismos costos que tiene el DNI convencional, S/30, si lo tramitas por primera vez.

"El DNI electrónico vale 41 soles, sin embargo, nosotros queremos que todos los peruanos lo obtengan. Por eso hemos empezado una campaña fuerte", indicó.

¿Qué es el DNIe?

El DNI electrónico cuenta con 64 elementos de seguridad, es hecha de policarbonato resistible al calor y a rayos ultravioleta, así como en el chip criptográfico. Es decir, es cuatro veces más segura que el 2.0.

Entre las medidas de seguridad se tienen imágenes con líneas y textos microscópicos y de alta resolución imposible de falsificar, según Reniec. El chip integra mayores códigos internos para procesar la información del ciudadano y un sello de seguridad con el símbolo del Inti Raymi en la parte central.

También se aprecia un QR único por cada tarjeta en el reverso, que permite un doble control del documento cuando sea escaneado. Además, es característico por tener una impresión multicolor, en la que predomina el verde grisáceo con amarillo, violeta y azul.

También cuenta con nuevo hologramas e imágenes reconocibles de la peruanidad, como el gallito de las rocas en el anverso, y un tejido ashaninka, el baile típico de la marinera con el caballo de paso y las ruinas de Chan Chan en la parte posterior. La imágenes Machu Pichu se mantiene en la parte principal y se añade el isotipo de la institución.

De esta manera, Reniec anunció que desde la fecha imprimirán únicamentel el DNI electrónico para todos los peruanos mayores y menores de edad.