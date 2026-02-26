Dragon Ball celebra los 40 años de la primera emisión de su adaptación a la animación y confirma nueva saga

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La legendaria serie Dragon Ball celebra los 40 años de su primera emisión en la televisión japonesa, consolidándose como uno de los fenómenos culturales más influyentes del anime a nivel mundial. Cuatro décadas después de su debut, la franquicia no solo conmemora su trayectoria, sino que además anunció el esperado regreso de la saga con nuevos proyectos.

Desde su estreno el 26 de febrero de 1986, la historia de Gokú, trascendió fronteras y generaciones. Basada en el manga creado por Akira Toriyama, la serie combinó artes marciales, aventura, humor y ciencia ficción, convirtiéndose rápidamente en un referente de la animación japonesa.

Su éxito dio paso a continuaciones como Dragon Ball Z (la etapa más popular y llena de acción), Dragon Ball GT (no se considera canon) y Dragon Ball Super (continuación moderna). Incluye arcos icónicos como La Patrulla Roja, Freezer, Cell, Majin Buu y el Torneo del Poder, ampliando el universo narrativo y consolidando su impacto global a través de los años.

El impacto de la franquicia no se limita a la pantalla chica, ya que ha generado una amplia industria paralela que incluye películas cinematográficas, videojuegos, figuras de colección, ropa, música y eventos temáticos alrededor del mundo. Cada nuevo lanzamiento suele convertirse en tendencia global, demostrando la vigencia de una historia que comenzó como un manga.

Novedades de la franquicia:

El aniversario número 40 del anime llega acompañado de anuncios que han entusiasmado a millones de seguidores, entre las novedades anunciadas se encuentra:

Una nueva producción animada titulada Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, que adaptará por primera vez el arco de la Patrulla Galáctica (Moro) del manga, uno de los más esperados por la comunidad global de seguidores.

Una reinventada serie Dragon Ball Super: Beerus, que retomará el inicio de Super con una versión mejorada y visualmente renovada.

El desarrollo de un nuevo videojuego, Dragon Ball: Age 1000, que según reportes presentaría personajes inéditos y mecánicas renovadas, alimentando aún más la expectación de los fans.

A lo largo de su historia, Dragon Ball ha dejado una huella profunda en la cultura popular. Sus mangas, sus personajes, transformaciones icónicas y batallas memorables forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones.

La celebración de los 40 años marca no solo una fecha simbólica, sino también el inicio de una nueva etapa. Con el anuncio del regreso de la saga, Dragon Ball reafirma su posición como una de las franquicias más influyentes del entretenimiento japonés y un referente indiscutible del anime mundial.