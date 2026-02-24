Capturan a criminales tras violento asalto en grifo: Uno de los detenidos fue un extrabajador

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Dos delincuentes armados a bordo de una motocicleta asaltaron un grifo en la ciudad de Satipo en el departamento de Junín. Tras realizar el robo, los sujetos fueron intervenidos en una de las casas cercanas al hecho del crimen. Según la investigación policial, uno de los detenidos habría trabajado días antes en el establecimiento.

Capturan a dos implicados en robo

La última madrugada del viernes, dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta a un grifo de la ciudad de Satipo con el fin de robar las ventas del día e incluso otras pertenencias de valor.

El hecho quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del negocio. En el registró se observa que los criminales se hicieron pasar como falsos clientes para poder reducir al grifero.

uno de los delincuentes descendió del vehículo y apuntó con un arma de fuego al trabajador del establecimiento y posteriormente fue llevado hacia otro espacio para que no impidiera el atraco.

Luego, se observa que una de las víctimas del robo fue reducido y amenazado mientras el criminal robaba el dinero recaudado durante el día de la oficina el grifo. Producto del atraco, los delincuentes sustrajeron la suma de S/3,000.

De acuerdo al registro de las cámaras de seguridad el hecho ocurrió durante la madrugada del viernes 20 de febrero alrededor de la 1:20 a.m. cuando no se registra alta presencia de usuarios.

Uno de los delincuentes era un extrabajador

Tras conocer el hecho, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron un operativo con el fin de capturar a los dos criminales implicados. Así, siguiendo los pasos del crimen, se logró detener a los dos sujetos implicados en el robo. Ambos fueron detenidos en una vivienda cerca al grifo atacado.

De acuerdo a la información policial, el ataque habría estado planificado debido a que uno de los criminales había trabajado en el establecimiento algunos días. Así, conocía donde estaba ubicado el dinero recaudado y otros detalles del establecimiento.

El sujeto intervenido fue identificado como Miguel Viguria de 26 años, el cual permanece bajo disposición policial mientras se continúa con las investigaciones correspondientes a ley.

El asalto a mano armada en contra de un grifo en la ciudad de Satipo logró ser frustrado tras dar con la captura de los dos implicados, uno de ellos, un extrabajador del establecimiento.