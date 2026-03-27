OEFA lanza convocatoria laboral con SUELDOS de hasta S/13 mil: Conoce AQUÍ cómo postular

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Oferta laboral 2026. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) lanzó una convocatoria bajo modalidad CAS dirigida a bachilleres, técnicos y titulados. Conoce cuáles son las vacantes disponibles con sueldos de hasta S/13 mil.

OEFA abre convocatoria de trabajo: Requisitos

El OEFA que se encarga de valuar, supervisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las empresas en sectores como minería, energía, pesca, industria y residuos sólidos en el país, está en búsqueda de personas capacitadas para ocupar una de las plazas que ofrece este 2026.

De acuerdo a lo revelado en su portal oficial, lanzó una nueva convocatoria con 18 vacantes disponibles bajo modalidad del régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios), que estarán disponibles hasta el 10 de abril.

Las bases de la oferta también revelan que las plazas van dirigidas a profesionales técnicos, bachilleres y titulados universitarios en lima y regiones como Ica, Madre de Dios y San Martín, con sueldos que van desde los S/2,500 hasta los S/13 mil, dependiendo del perfil y el puesto que ocuparán en el OEFA. Entre algunas de las formaciones académicas solicitadas están:

Ciencias Económicas, Economía, Ingeniería Económica, Computación, Administración o afines, Comunicaciones, Derecho, Ingeniería de Sistemas, de Información, Administrativa o Estadística, entre otros que puedes acceder a través de este LINK.

Puestos para titulados universitarios

Son alrededor de 18 puestos que lanzó la entidad y que te mostramos a continuación para que alistes toda la documentación requerida en tu CV y consigas una vacante. Primero conoce las ofertas dirigidas a titulados universitarios:

Coordinador/a de Evaluaciones Ambientales (CAS N° 061) con remuneración de S/ 11,500 - Lima.

(CAS N° 061) con remuneración de S/ 11,500 - Lima. Especialista Ambiental (CAS N° 062, 069, 073) con sueldo de hasta S/10 mil - Madre de Dios, San Martín e Ica.

Especialista Logístico/a (CAS N° 063) con remuneración de S/7 mil - Lima.

Coordinador/a Legal (CAS N° 064) con sueldo de S/13 mil- Lima.

con sueldo de S/13 mil- Lima. Asesor/a Legal (CAS N° 066)- Remuneración: S/12 mil- Lima.

Especialista Legal I (CAS N° 071) con sueldo de S/10 mil en Lima.

(CAS N° 071) con sueldo de S/10 mil en Lima. Especialista en Gestión de Información Espacial (CAS N° 068) con sueldo de S/8,000 - Lima.

(CAS N° 068) con sueldo de S/8,000 - Lima. Especialista en Proyectos de Inversión Pública (CAS N° 039) con sueldo de S/10 mil - Lima.

Especialista Económico (CAS N° 059) con remuneración de S/ 7 mil en Lima.

(CAS N° 059) con remuneración de S/ 7 mil en Lima. Social Media Manager (CAS N° 060) con sueldo de S/ 8 mil - Lima.

Vacantes para bachilleres

Asistente de Gestión de Información Ambiental (CAS N° 045) con sueldo de S/ 5 mil.

con sueldo de S/ 5 mil. Asistente Administrativo (CAS N° 067) con sueldo de S/ 4 mil.

Oferta laboral para técnicos y estudiantes

Ten en cuenta que tanto para los puestos técnicos, bachilleres y titulados requieren personas capacitadas en procesador de textos (Word, Open Office Write, etc) a nivel básico, hoja de cálculo (Excel, OpeCalc, etc) a nivel básico, así como saber el manejo de programa de presentaciones (Power Point, Prezi, etc) e, incluso, tener cursos en temas vinculados a sistemas administrativos (SIAF, SIGA) y/o informáticos.

Es así como el OEFA reveló cada detalle de las vacantes que ofrece en esta nueva convocatoria de trabajo 2026 bajo la modalidad CAS, dirigida a profesionales con sueldos de hasta S/13 mil en Lima y otras regiones del país.