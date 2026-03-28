Gobierno oficializa entrega de BONO de S/500: Estos serán los beneficiarios del subsidio

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno oficializó la Resolución Ministerial N.° 103-2026-Vivienda para la entrega del bono de S/500. Descubre quiénes se verán beneficiados con la novena convocatoria para este subsidio económico este 2026 y el motivo detrás de la medida.

Bono de S/500: ¿Quiénes se verán beneficiados?

En un esfuerzo por mitigar el impacto económico en las familias más vulnerables del país, el Poder Ejecutivo ha oficializado la entrega de 131 Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) de S/500 en el marco de la novena convocatoria del 2026. Esta medida que recae en la Resolución Ministerial N° 103-2026-VIVIENDA fue publicada en el diario oficial El Peruano.

La entrega de este subsidio mensual de S/500 estará destinado a familias cuyas viviendas quedaron inhabitables o colapsadas por las intensas lluvias, ubicadas en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Ayacucho, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura. Para poder acceder a este beneficio monetario se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

Estar empadronado por la municipalidad distrital.

Vivienda calificada como colapsada e inhabitable.

Ser dueño de la vivienda, no inquilino ni guardián.

Ningún miembro de la familia debe tener otra vivienda en la misma región.

Novena convocatoria: 131 bonos BAE de S/500

El Bono BAE de S/500 mensuales se darán a las familias damnificadas para ayudarles a costear el alquiler de una vivienda con los servicios básicos por un plazo de hasta dos años mientras avanzan los procesos de recuperación y reconstrucción.

"Buscamos que aquellas familias que han perdido su hogar por las lluvias puedan llegar a una vivienda digna, segura, que cuente con todos los servicios básicos, para así garantizar su bienestar", señalaron desde el Ministerio de Vivienda.

Ministerio de Vivienda: Bonos BAE en 6 regiones

El Ministerio de Vivienda detalló que Ayacucho es la región con mayor cantidad de beneficiarios, con un total de 60 distribuidos en las provincias de La Mar y Páucar del Sara Sara. En la lista continúa Lambayeque, donde se asignarán 45 bonos entre los distritos de Chongoyape, Pimentel, Jayanca, Mórrope y Motupe.

Mientra que en La Libertad se entregarán 18 bonos a familias damnificadas de la provincia de Pataz; en Piura, son tres beneficiarios de Ayabaca; en Lima, la misma cantidad para afectados en Cajatambo; y, finalmente, en Cusco se darán dos bonos en La Convención.

De acuerdo a la normativa vigente, la relación de potenciales beneficiarios se publica al día siguiente de la publicación de la presente Resolución Ministerial en:

Las sedes digitales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda) y del Fondo MIVIVIENDA S.A. (www.mivivienda.com.pe).

(www.mivivienda.com.pe). El local de las municipalidades de los distritos detallados en la "Tabla: Resumen de Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) a convocar" consignada en el numeral 1.1 del artículo 1 de la presente Resolución Ministerial.

de los distritos detallados en la "Tabla: Resumen de Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) a convocar" consignada en el numeral 1.1 del artículo 1 de la presente Resolución Ministerial. El local del Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sedes Ayacucho, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura, según corresponda.

Los interesados cuentan con un periodo de 15 días hábiles, contados a partir de la publicación de la resolución en el diario oficial El Peruano, para presentar su solicitud.

Es así como el Ministerio de Vivienda entregará 131 bonos BAE de S/500. Los beneficiarios serán aquellos que vivan en las seis regiones a las que irá destinado el subsidio económico para garantizar la seguridad de familias damnificadas debido a las intensas precipitaciones.