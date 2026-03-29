Domingo de Ramos: Conoce el origen de esta festividad de la Cuaresma previo a Semana Santa

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El mundo católico celebra hoy, 29 de marzo, el inicio de la Semana Santa con el tradicional Domingo de Ramos, una fecha de la Cuaresma que conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén, un domingo antes de su muerte.

Significado del Domingo de Ramos

Es importante mencionar que, esta festividad se remonta al año 400, donde en Jerusalén se realizaba la procesión de las palmas, el cual simbolizaba victoria y reconocimiento.

Durante el contexto de la época, quienes agitaban las palmas estaban identificando a Jesús como una figura mesiánica, alguien con un papel especial tanto en lo político como en lo espiritual, gesto que a la fecha se repite de manera simbólica, previo al inicio de la santa misa.

De acuerdo al Evangelio (Mateo 21, 1-11), cuando se aproximaban a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: "Vayan al pueblo que ven allí enfrente, al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella, desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá".

Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: "Díganle a la hija de Sión: He aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo".

Los discípulos hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino; algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso.

Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: "¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo!".

La palabra del papa León XIV

En su homilía durante la misa de Domingo de Ramos, el papa León XIV presentó a Jesucristo como el "Rey de la paz" y lanzó un firme llamado a detener la violencia y las guerras, afirmando que Dios no puede ser usado para justificar el enfrentamiento y recordando que "las heridas de Cristo reflejan hoy el sufrimiento de las víctimas del conflicto, la pobreza y la desesperanza".

"Al inicio de la Semana Santa estamos más que nunca cerca con la oración a los cristianos del Medio Oriente, que sufren las consecuencias de un conflicto atroz y en muchos casos no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos", expresó.

Además, pidió rezar por los difuntos, los heridos y sus familias, subrayando que la tierra, el cielo y el mar están creados para la vida y la paz. El sumo pontifice también dedicó su oración a los migrantes que han perdido la vida en el mar, en particular a quienes fallecieron recientemente frente a la isla de Creta.

Finalmente, el santo padre invitó a todos los presentes a confiar sus súplicas a la Virgen María y a seguir con fe y amor a Jesús durante los días santos, enfatizando la importancia de la solidaridad, la oración y la esperanza en tiempos de sufrimiento.