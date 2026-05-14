Renovación Popular acudirá al TC o instancias internacionales si JNE no atiende sus demandas

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Roxana Rocha, candidata a diputada por Renovación Popular, afirmó que su agrupación acudirá al Tribunal Constitucional (TC) e incluso a instancias internacionales si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no atiende sus demandas.

Renovación Popular acudirá a instancias internacionales

En charla con Nicolás Lúcar, la candidata a la Cámara de Diputados aseveró que insistirán en instancias superiores si las autoridades electorales continúan desestimando todos sus reclamos en torno a los comicios: elecciones complementarias, anulación de las mesas de la serie 900K y una auditoría técnica.

"Vamos a seguir dando batalla. Nos vamos a defender hasta agotar la vía en el JNE, iremos al Tribunal Constitucional y si es necesario iremos a instancias internacionales, pero el presidente de nuestro partido ha sido muy claro que así no vamos a dejar esto", sostuvo en el programa Hablemos Claro.

Consultada acerca de si Renovación Popular respaldará a algún candidato presidencial en la segunda vuelta, Roxana Rocha afirmó que el Comité Ejecutivo del partido no ha tomado ninguna decisión y que, por lo pronto, "ninguno de los dos les gusta". Pese a ello, descartó promover el voto viciado para esta etapa electoral.

Respaldarán a Reggiardo como candidato a Lima

La candidata Roxana Rocha también se pronunció sobre el anuncio que hizo el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Renzo Reggiardo, acerca de no postular a ningún cargo electoral por la presunta falta de transparencia y garantías de los organismos electorales.

Ante esta situación, señaló que Renovación Popular se encuentra animando al burgomaestre interino para que continúe en la función pública dado su experiencia y su gestión en la Comuna Limeña después de la renuncia de Rafael López Aliaga. "Podría pensándolo o reevaluándolo", expresó.

"Yo considero que Renzo Reggiardo sí debería participar y lo estamos animando a que haga eso. Ya tiene experiencia en gestión pública, es un alcalde que ha demostrado ser un buen gestor y ha habido una continuidad en la gestión de Rafael en todas las obras que les ha dejado", refirió.

En la misma manera, indicó que personalmente animará a Rafael López Aliaga para que juramente como senador en el Parlamento. "Vamos a animarlo y solicitarle que reconsidere esta situación", sostuvo.

En síntesis, la candidata a diputada por Renovación Popular, Roxana Rocha, señaló que su agrupación seguirá "dando la batalla" y acudirá a instancias internacionales en caso no se atiendan sus reclamos.